Nieuwe expositie poëziealbums en sieraden in Het Voorhuis te Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf gaat zaterdag 17 februari de nieuwe tentoonstelling 'Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraad' van start.

'Terugdenken aan vroeger, dat doen we toch allemaal? Een vriendin, een familielid, een meester of juf komen allemaal weer voor onze geest bij het zien van de dubbeltentoonstelling Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraad' in museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad 1', stelt de organiserende Historische Vereniging Binnenwaard in een persbericht.

In de opkamer van Boerderij Gijbeland zijn de gouden herinneringen te bewonderen in de vorm van sieraden die gemaakt zijn door Jantine van Vliet, sinds 2014 gediplomeerd goudsmid met een eigen atelier. Een erfstuk aanpassen aan de wensen van de nieuwe eigenaar is een onderdeel van het werk van Jantine.

Vriendenboekjes

In de middenkamer van museum Het Voorhuis liggen veel gouden herinneringen op papier in de vorm van poëziealbums. Er zijn exemplaren van vóór 1900, van de Tweede Wereldoorlog en albums uit de vorige eeuw tot en met de hedendaagse vriendenboekjes. De meeste albums zijn afkomstig uit de Alblasserwaard.

De dubbelexpositie 'Gouden herinneringen in poëziealbum en sieraad' is te bezichtigen van 17 februari tot en met 26 mei. Openingstijden: iedere zaterdag en derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen op afspraak: 0184-422749 of via e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl