Ammerse Piraten geven senioren grandioze feestavond

GROOT-AMMERS • 150 senioren zingen uit volle borst mee met Het Kleine Café Aan De Haven, zwaaien met vlaggetjes en lopen de polonaise. Het eerste piratenfestijn voor senioren van de Ammerse Piraten is een succes!

Dankzij de goede opbrengst van het Piratenfestijn van vorig jaar, konden de Ammerse Piraten zich een klein extra feestje veroorloven. Wat voor feestje dat moest worden, wisten ze snel: een gratis Piratenfestijn voor 55+'ers. Vrijdagavond was het zover. In de Ammerse Hof in Groot-Ammers kwamen 150 senioren samen voor een gezellige avond. Ze genoten van optredens van zanger Marco den Hollander, zeemanskoor Bestevaer uit Giessenburg en accordeonist Cees Cornelissen.

"Het is gezellig en leuk om te zien dat iedereen het zo naar zijn zin heeft", zegt Michel van der Grijn van de Ammerse Piraten. Wat hem betreft is dit feest zeker voor herhaling vatbaar, mits er natuurlijk volgend jaar weer budget is. Ook voor de Ammerse Hof mag het feest wel nog een keer terugkomen. De grote zaal staat op zijn kop, en dat gebeurt wel vaker, wanneer de zaal voor andere feestjes wordt gehuurd.

Klik voor een korte video-opname van het Piratenfestijn voor senioren op onderstaande link.