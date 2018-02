Informatieavond Glasvezel Molenwaard in Wellantcollege Ottoland

OTTOLAND • Stichting Glasvezel Molenwaard houdt dinsdag 20 februari in het Wellantcollege te Ottoland een informatieavond. De aanvang is 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst praten de bestuursleden van de stichting de belangstellenden bij en beantwoorden zij alle vragen. Glasvezel Molenwaard is deze weken druk bezig om in totaal 3.000 aanmeldingen binnen te halen, om daarmee het deel van Molenwaard dat nog niet over glasvezel beschikt daarop aan te kunnen sluiten.

Meer informatie: nuofnooitglasvezel.nl.