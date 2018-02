Gorcumse hbo-studie komt dichterbij

• In Gorinchem star in 2020 een hbo-opleiding. (Foto: aangeleverd)

GORINCHEM • In augustus 2020 gaat in Gorinchem een hbo-opleiding van start. Op termijn moeten er 450 studenten de lessen gaan volgen.

De Stichting Hoger Onderwijs is momenteel bezig met het samenstellen van het onderwijsprogramma. "Ook overleggen we met hogescholen in Nederland om als mogelijke samenwerkingspartner te fungeren", vertelt Rutger Kroon. De docent Nederlands aan het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem is één van de initiatiefnemers en drijfveren achter de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem, die een hbo-opleiding in Gorinchem wil realiseren.

Het plan voor een hbo-opleiding ontstond zo'n twee jaar geleden. De leegloop van de binnenstad, de jeugd die de stad verlaat en toenemende vergrijzing, brachten Rutger Kroon als onderwijsman op het idee om de stad een impuls te geven met een hbo-opleiding. Het plan voorziet in een kleinschalige, hoogwaardige hbo-opleiding Liberal Arts & Sciences. "Dit is een brede studie waarin wetenschap, economie en techniek met sport, kunst en filosofie worden gecombineerd, zodat de student zich niet tot één vakgebied beperkt. Gorinchem is de eerste en enige stad in Nederland die deze hbo-opleiding aanbiedt."

Binnenstad

In de plannen speelt de binnenstad een belangrijke rol. Zowel de studenten als de onderwijsfaciliteiten van de hogeschool moeten hier gehuisvest worden. Rutger Kroon: "Deze hbo-opleiding geeft de stad aanzien en maakt Gorinchem een aantrekkelijke plek om te wonen of te verblijven. Het zou een aanwinst voor de stad zijn. De komst van de hbo-opleiding zal met name in de binnenstad merkbaar zal zijn. Winkels en horeca krijgen met de komst van studenten, docenten en medewerkers nieuwe klanten en diverse leegstaande panden krijgen door de vestiging van studenten en onderwijsfaciliteiten eindelijk weer een bestemming."

Marcel Doodkorte, wethouder van Onderwijs van de gemeente Gorinchem en Rutger Kroon hebben in december 2017 een intentieovereenkomst getekend. Met de ondertekening spreken gemeente en Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem vertrouwen naar elkaar uit om samen te werken.