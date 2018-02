Werkbezoeken tijdens Doe Dag bij Alblasserwaard On Stage

ALBLASSERWAARD • In vervolg op Alblasserwaard On Stage vond donderdag de On Stage Doe Dag plaats.

Honderden leerlingen van het Griendencollege, Calvijn CS De Hoven en het Wellantcollege De Bossekamp gingen op pad om werkbezoeken af te leggen bij de beroepsbeoefenaren waar ze tijdens het beroepenfeest van On Stage een match mee hebben gemaakt. Veel deelnemende bedrijven hadden een mooi programma in elkaar gezet met een afwisseling van kijken en doen.

Sterretjes in de ogen De projectleider van Alblasserwaard On Stage, Hanneke Salm en het stage team bezochten een aantal matches en troffen er gemotiveerde vmbo leerlingen en enthousiaste professionals aan. "Wij zagen zoveel leerlingen met 'sterretjes in hun ogen': degenen die echt nieuwsgierig en gemotiveerd zijn. Voor hen doen we dit en onder deze jongeren vinden de bedrijven hun toekomstige collega's en medewerkers!", zegt Salm.

Doe Dag voorbeelden

Marjolein van Till van Wat Bakt Marjolein en deelneemster van het Programma Heel Holland Bakt heeft samen met de leerlingen in de keuken van het Wellantcollege heerlijke spritsen gebakken. De leerlingen gingen na uitleg van Marjolein heel ijverig zelfstandig aan de slag en hebben het hele bakproces zelf mogen uitvoeren. Er zaten zeker toekomstige bakkers bij en uiteindelijk mochten ze natuurlijk zelf de koeken proeven.

Defensie organiseert elk jaar een sportieve doe dag, waarbij de leerlingen in de gymzaal worden getraind en getoetst op conditie tijdens het parcours wat ze afleggen. Er zijn 2 jongens die vooraan stonden, veel vragen stelden en niet kunnen wachten om aan het werk te mogen bij Defensie, zij hebben hun droombaan gevonden vertelde ze.

Een oud-leerling van het Griendencollege Lorenzo van Breukelen heeft vijf jaar geleden zelf meegedaan aan het beroepenfeest van Alblasserwaard On Stage waar hij, door in gesprek te gaan met professionals, erachter is gekomen waar zijn passie en hart ligt en dat is Rapper. Samen met zijn collega Songwriter Marvin hebben ze deelgenomen aan het beroepenfeest en hebben ze een hele leuke doe dag georganiseerd voor de leerlingen waarbij één leerling een zangtalent blijkt te zijn.

Verheij Integrale groenzorg heeft de leerlingen heftruck laten rijden om grondstoffen te verplaatsen en tijdens de doe dag van Oriflame mochten de leerlingen zelf ervaren wat het mooie beroep van Beautyadviseuse inhoudt. Ze mochten elkaar een gezichtsbehandeling geven en waren allen adviseuses in spé.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de inspanningen van deelnemende On Stage bedrijven om vmbo leerlingen te laten ervaren wat een bepaald beroep inhoudt.

Foto's van wat zich tijdens de Doe Dag afspeelde bij alle On Stage bedrijven zijn te zien via de site de Facebookpagina van VMBO On Stage.