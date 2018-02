Sterrenkijken bij Christaan Huygens in Papendrecht

PAPENDRECHT • Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari opent Sterrenkundevereniging Christiaan Huygens haar sterrenwacht voor het publiek. De sterrenwacht doet mee met de Landelijke Sterrenkijkdagen. Iedereen die door een grote telescoop sterren en de maan wil zien kan op vrijdag- en zaterdagavond van 19:00 tot 23:00 uur komen kijken.

De maan bekijken door een telescoop is een spectaculaire ervaring. Beide dagen is de maan het begin van de avond goed zichtbaar, met haar kraters, bergen en valleien. Het sterrenbeeld Orion (in de Griekse mythologie een jager vergezeld van twee honden) staat in het zuidwesten. In dit sterrenbeeld vinden we een reusachtige gaswolk, de Orion-nevel, waarin duizenden nieuwe sterren geboren worden. Daarnaast zijn er prachtige dubbelsterren en sterrenhopen te bewonderen.

Op zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur richten de leden van Huygens hun kijkers - met speciale veilige filters - op de dichtstbijzijnde ster: de zon. Op de zon zijn fraaie zonnevlekken te zien. Mogelijk staan aan de rand van de zon spectaculaire protuberansen, een soort zonnevlammen. Uiteraard zijn zon en sterren alleen te zien bij een heldere hemel. Maar ook bij bewolkt weer kan er een kijkje worden genomen in de sterrenwacht. Er is doorlopend uitleg over de telescopen. Binnen in de zaal zijn er presentaties over het zonnestelsel en de vereniging.

Iedereen is van harte welkom aan de Matenaweg 1 te Papendrecht bij het Streeknatuurcentrum. De toegang is gratis. Voor een routebeschrijving en meer informatie, zie: www.verenigingchristiaanhuygens.nl.