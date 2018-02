Doe-middagen Lyceum Oudehoven in Gorinchem groot succes

GORINCHEM • Op woensdag 7 en 14 februari bezochten ruim 300 enthousiaste basisschoolleerlingen uit Gorinchem en de regio de Doe-middagen van Lyceum Oudehoven.

De leerlingen volgden vanaf 14.00 uur verschillende lessen, mochten de school verkennen en natuurlijk vragen stellen aan docenten en Lyceumleerlingen. Rond 16.00 uur was de Doe-middag afgelopen en gingen de jonge bezoekers vol nieuwe ervaringen naar huis.

Lyceum Oudehoven besloot om dit schooljaar, geheel tegen traditie in, de Doe-middagen na de Open Dag te houden en er twee in plaats van één te organiseren. Lars Bremekamp, teamleider onderbouw, legt uit: "Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een goed gevoel hebben als ze voor het eerst in ons gebouw lopen. Tijdens de Open Dag krijgen de leerlingen met hun ouders de kans om door onze school te lopen en de sfeer te proeven. Hierna is de stap minder groot om ook de proeflessen te volgen tijdens de Doe-middag. Daarnaast hebben we er voor gekozen om twee Doe-middagen te organiseren, één voor de havo en één voor het vwo. Hierdoor konden basisschoolleerlingen ervoor kiezen om naar één of zelfs beide Doe-middagen te komen en op die manier een goed beeld te krijgen van de verschillen tussen de diverse opleidingen."

Lyceum Oudehoven biedt de opleidingen havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium aan.

Op 7 en 8 maart 2018 staan op Lyceum Oudehoven de inschrijfdagen op de agenda. Op deze dagen kunnen nieuwe leerlingen met hun ouders naar Lyceum Oudehoven komen en zich inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Meer informatie is te vinden op www.lyceum-oudehoven.nl. Indien men nog vragen heeft of wellicht een gesprek wil met iemand van Lyceum Oudehoven, kan men contact met de school opnemen via telefoonnummer 0183-646 620 en vragen naar de heer Bremekamp, teamleider van de onderbouw.