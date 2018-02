Ruimte Zoekt Ruimte: nieuwe toekomst voor lege stallen

REGIO • In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden komt 180.000 vierkante meter agrarische bebouwing leeg te staan. Het nieuwe platform Ruimte Zoekt Ruimte moet verpaupering voorkomen.

Ruimte Zoekt Ruimte draait om het bij elkaar brengen van mensen die vierkante meters nodig hebben voor bijvoorbeeld wonen of werken én agrariërs die stoppen en hun opstallen een nieuwe bestemming willen geven. Initiatiefnemer is adviseur ruimtelijke ontwikkeling Edwin van den Heuvel uit Langerak. Hij liet afgelopen jaar een onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tot 2030 zo'n 180.000 vierkante meter agrarische bebouwing leeg komt te staan.

"Van die uitkomst ben ik geschrokken", stelt hij. "Het gaat om circa 150 bedrijven. Dat is heel veel. Dat agrariërs ermee stoppen, wordt nog versneld door de actuele mestrechten kwestie. Een boer met vijftig koeien, die nog tien jaar hoeft te werken en geen opvolger heeft, gaat toch rekenen wat die rechten nu opbrengen. Daarbij komt dat de administratieve druk hoog is en het beeld van de agrarische sector in de media niet geweldig is. Al met al kunnen deze zaken behoorlijk ontmoedigend zijn."

Verpaupering

Voorkomen dat er geen plannen zijn wat er met die vrijkomende bebouwing gaat gebeuren, dat is de insteek van Van den Heuvel. "De provincie is inmiddels samen met de universiteit in Wageningen een eigen onderzoek hiernaar gestart om provinciaal beleid op te zetten. Hier in de regio zijn door het Gebiedsplatform al diverse avonden gehouden om een voorzet voor een eigen beleid op tafel te krijgen."

Hij vervolgt: "We moeten het toeslaan van verpaupering en verloedering voor zijn, net als het risico dat criminaliteit net als in Brabant hier voet aan de grond krijgt. De verleiding om leegstaande stallen te gebruiken voor bijvoorbeeld hennepteelt kan groot zijn, zeker bij financiële problemen."

Commercieel

Zelf heeft de Langerakse ondernemer, eigenaar van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer, jarenlang ervaring met de herbestemming van agrarische panden. Met Ruimte Zoekt Ruimte wil hij vraag en aanbod bij elkaar brengen. "Deels is dat commercieel, maar het draait bij mij ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen", onderstreept hij.

"Belangrijk bij de aanpak is dat er niet één oplossing is. Het bouwen van woningen op de plek van een boerderij is geen goed idee als er een collega-boer vlakbij zit; dan kun je de uitbreiding van dit bedrijf in de weg zitten. Dit moeten we voorkomen. Bescherming van de bedrijfsvoering van de nog actieve boer heeft immers prioriteit. Je kunt dan bijvoorbeeld wel denken aan het onderbrengen van start-ups, bedrijfjes of bed and breakfast in een stal."

Hij vervolgt: "Wat ook een mogelijkheid is: het slopen van de bebouwing en het realiseren van woningbouw elders. Bij het zoeken naar oplossingen moeten we in iedere geval creatief zijn en kijken wat we kunnen behouden. Het allerbelangrijkste is dat je voordat een melkveehouder stopt al het gesprek aan kunt gaan over de mogelijkheden voor de stoppende boer."

Meer info: www.ruimtezoektruimte.nl.