Lichte stijging WW-uitkeringen in de regio

REGIO • Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in januari 2018 met 1,7% toegenomen.

In de drie regio's neemt het aantal vacatures voor technische beroepen eveneens toe en wordt het voor werkgevers steeds lastiger om hun vacatures te vervullen. UWV werkt samen met partners aan opleidings- en omscholingstrajecten om aan de vraag te voldoen en werkzoekenden aan werk te helpen.

Eind januari 2018 verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond tezamen 35.074 WW-uitkeringen (1,7 procent). Dit is vergelijkbaar met de landelijke stijging van 1,5%. Deze lichte stijging is een terugkerend fenomeen in januari. In diverse sectoren is er sprake van seizoensgebonden werk.

Vergeleken met januari 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de drie regio's overigens afgenomen met 17,2%.

De stijging van het aantal WW-uitkeringen vond vooral plaats in de bouwnijverheid, horeca en de financiële en zakelijke diensten. In de handel, het onderwijs en de industrie was sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen.

Het aantal vacatures voor technici neemt toe. In het derde kwartaal van 2017 zijn het aantal vacatures in de regio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond (Groot Rijnmond) met een kwart toegenomen, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd daalt het aantal werkzoekende technici, wat tevens blijkt aan de dalende instroom in de WW. Hierdoor kunnen werkgevers vacatures moeilijk of niet vervullen.