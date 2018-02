75-jarige GVM uit Meerkerk is nog springlevend

• In 1947 werd er nog gesport in de buitenlucht op het oude voetbalveld. De mannen liepen op blote voeten.

MEERKERK • In het dorp onder de watertoren wordt sinds november 1942 de gymnastieksport beoefend. Met de gebruikelijke ups and downs, bloeit de krasse vereniging anno 2018 als nooit te voren. Wekelijks komen er nieuwe leden bij. Binnenkort hoopt GVM haar 300ste lid te verwelkomen.

"We willen meer activiteiten aanbieden. Op dit moment is 'Free Running' hot onder de jeugd, maar we zitten met ons programma stampvol. Met vijf avonden van 17.00 tot 20.00 uur en selectiewedstrijden op zaterdagochtend, is er geen ruimte meer. Jammer hoor, want vanuit de overheid wordt gestimuleerd om meer aan sport te doen. GVM wil wel, maar onder de huidige omstandigheden lukt het niet", aldus GVM-voorzitter Priscilla Kooijmans.

"Waarom niet een multifunctionele sportzaal bouwen bij het nieuwe complex van de voetbalvereniging? Met een uitbreiding van De Weide komen er nog meer kinderen en zou een Buitenschoolse Opvang er uitstekend passen. We hebben die suggestie al geopperd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zederik, die wil dat de verenigingen blijven bestaan om de dorpen leefbaar te houden. Nou, wij zijn er klaar voor", vult Pauline Schrijver haar preses aan.

Oude tijden

En dan zouden oude tijden herleven, immers ooit werkten de gymvereniging en de voetbalvereniging al samen. Want 75 jaar geleden kregen de, in 1932 opgerichte, voetballers van MVV er een zusje bij. Jaren later werd omnivereniging SVM uitgebreid met onder andere een volleybalafdeling en ook badminton.

"In de oorlogstijd was iedereen op elkaar aangewezen en zocht men elkaar op. Ook na de oorlog, want veel mensen waren arm. De jaarlijkse uitvoering werd gehouden in de open lucht, op het oude voetbalveld bij de Scheepjesbrug. De gympakjes werden gemaakt door eigen leden, waarvoor 5 cent per week moest worden betaald. Gesport werd op blote voeten, want geld voor schoenen was er niet. Bogen werden gemaakt van wilgentenen", citeert bestuurslid Miranda de Jong uit het mooie jubileumblad.

De Pukkel

Van lieverlee kreeg Nederland het beter. Sportzaaltjes werd gebouwd, ook in Meerkerk. Eerst een lokaaltje in de lagere school, waar onder leiding van de inmiddels overleden mister GVM Piet Versluis werd getraind. Al snel verhuisde de club naar De Meerplaats en vanaf 1976 werd het ultramoderne gebouw De Pukkel aan de Blommendaal betrokken.

"En daar zitten we nog steeds. Vroeger waren we alleen een gymvereniging en voldeed de accommodatie prima. We zijn een vereniging van en voor het dorp en willen zoveel mogelijk iedereen laten sporten. Tegenwoordig is Breakdance, Streetdance, Total Fit, Zumba en ook BodyShape zeer gewild."

"De nu bekende breakdancer Redouan uit Giessenburg startte ooit met zijn vriend Jeroen van der Linden bij ons. Jongens zijn nog steeds enthousiast, want het is toch best een stoere sport. Maar uiteraard begint iedereen bij juffrouw Wil, die al 45 jaar onze gymlessen verzorgt. De ouderen, waaronder ons oudste lid mevrouw De Bruin (89), komen op dinsdagochtend graag naar de 60+gym", geniet penningmeester Corinne Struik.

"De jeugd wil vandaag meer dan een koprol maken of aan de ringen hangen. Van de opbrengst van de Grote Clubactie hebben we niet voor niets een tumblingbaan gekocht en die is razend populair. Kinderen kunnen naar hartenlust springen en gek doen." Priscilla vult graag, met een hint, aan. "Ook ideaal voor voetballertjes. Op televisie maakt elke profspeler een salto als hij scoort, bij ons kun je dat veilig leren. Net als vroeger, toen veel voetballers lid waren van de gym."

Voor info: www.gvm-meerkerk.nl.

Theo Sprong