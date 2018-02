Broers De Jong uit Hoogblokland na 62 jaar bestuurslid af

HOOGBLOKLAND • Dim en Cees de Jong zijn opgegroeid met Symphonia. Vader Joh. de Jong en zijn broers, maar ook veel nichten en neven zijn of waren lid van de Hoogbloklandse muziekvereniging. De broers bleven 'hun' Symphonia trouw en waren zelfs jarenlang de beleidsbepalers van de muzikale familie. Tot afgelopen donderdagavond, toen ze afscheid namen als bestuurslid.

"Je moet stoppen voor je het echt zat wordt.. ", aldus de bijna 50-jarige Cees. "Ik doe het alweer een 'aantal' jaren en soms op de automatische piloot. Gelukkig hebben we in Marleen Bakker een goede opvolger gevonden. Overigens zegde ze pas twee weken voor de ledenvergadering toe. Er is capaciteit genoeg binnen de vereniging. Maar het ontbreekt bij veel leden aan tijd. Want het kost best wel de nodige uurtjes om de meer dan 50 leden tellende club te runnen. De afgelopen jaren was ik daarnaast, als grootgebruiker, ook druk met allerlei vergaderingen over het nu in aanbouw zijnde Multifunctionele Centrum."

Hechte vereniging

Cees was 30 jaar bestuurslid, waarvan de laatste twee decennia voorzitter. "Ome Arie, ook 25 jaar voorzitter, benaderde mij op weg naar een optreden: 'We willen eigenlijk dat je onze voorzitter wordt'. En zo is het gekomen", glimlacht Cees.

"Ik had ervaring als bestuurslid, maar mijn start als voorzitter was niet makkelijk. Kort na mijn aantreden overleed ons lid Jan van 't Hart tijdens een optreden bij de Avondvierdaagse in Gorinchem. Dat hakte er behoorlijk in, niet alleen bij zijn familie maar in het hele dorp. Want we zijn een hele hechte vereniging, met veel Bloklanders. Veel leden zijn uitgevlogen, maar komen op dinsdagavond altijd naar huis. Eerst eten bij pa en moe en dan oefenen met Symphonia."

Vader Joh.

Zijn tien jaar oudere broer Dim knikt. "In Hoogblokland ben je òf van de muziek òf van SteDoCo. Ik ben een uitzondering, ik heb ook nog gevoetbald. In de jeugd met Johan Zonneveld Piek en Arie Buijserd. Maar muziek stond bij familie De Jong op één. Onze vader speelde bugel. En onze ooms Wout, Kees, Dingeman en Arie waren actief op bugel, tuba, trompet, trombone en cornet. Vroeger hadden we ook een dameskoor bij de club en daar zongen hun zussen."

"Opa 'Blokland' Dingeman speelde accordeon en was gek op de trompetten van de gebroeders Brouwer. Hij heeft nooit bij Symphonia gespeeld, maar stimuleerde het wel. Zijn zonen hebben wat muziek gemaakt in de kerk en vooral op zolder van de boerderij aan de Dorpsweg. Veel kleinkinderen, onze nichtjes en neefjes, weten niet anders. Op een gegeven moment heette de helft van de vereniging De Jong."

Paplepel

Cees schiet in de lach. "We konden ook niet anders. Als ik naar bed ging, was Dim verplicht op onze gezamenlijke slaapkamer nog een uur te oefenen op zijn trompet. Toen ik lid werd, mocht ik pas buitenspelen als ik mijn muziekstuk goed had gerepeteerd. Symphonia is er ons echt met de paplepel ingegoten. En die opvoeding herhaalt zich, want mijn dochter Sterre van vijftien is ook lid." Dim vult aan.

"Mijn vrouw Yvonne speelt op de bariton en mijn dochter Amber hanteert de hoorn. Best wel opmerkelijk dat veel familieleden een muziekinstrument kunnen spelen. Natuurlijk moet je aanleg hebben, maar het belangrijkste is toch wel om er schik in te hebben. En dat hebben we, want we zijn dan weliswaar teruggetreden als bestuurslid maar we blijven actief."

"Wel met minder zorgen aan ons hoofd. Want tijdens een uitvoering of een kerstconcert dacht ik als voorzitter toch wel regelmatig aan mijn speech. Ik zag mensen in de zaal zitten en wilde ze niet vergeten te noemen. Het is hopelijk niemand opgevallen, maar mijn muziek heeft er ongemerkt onder geleden." Die tijden zijn voorbij, weet Cees. "Misschien worden de klanken uit mijn schuiftrombone nog beter..."