Gemeenten voeren overleg met mogelijke beheerders Slingelandse Plassen

MOLENLANDEN • De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden voeren momenteel gesprekken met mogelijke beheerders van de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

De gemeenten kochten het natuur- en recreatiegebied halverwege vorig jaar van de provincie voor het symbolische bedrag van 1 euro. Giessenlanden en Molenwaard willen het noordelijk deel van de Slingelandse Plassen gebruiken voor kleinschalige dagrecreatie met respect voor de natuur. Het zuidelijke deel houdt de bestemming natuur en daar zal extensief recreatief medegebruik mogelijk zijn.

CDA-raadslid Engel Breedveld liet woensdag tijdens de gezamenlijke raadsvergadering weten zich ernstige zorgen te maken. "De burgerzin en de medewerking van het middenveld van de samenleving komt onvoldoende tot uiting." Hij pleitte ervoor om het zo snel mogelijk te agenderen, om het in de gemeenteraad te kunnen bediscussiëren.

Procesbegeleider

Wethouder Kees Boender reageerde dat er momenteel overleg plaatsvindt. "De procesbegeleider voert gesprekken met degenen die belangstelling hebben getoond in het beheer van de Slingelandse Plassen. Dat is nu gaande. Als de uitkomsten van die gesprekken duidelijk zijn, komen we naar u terug."

Burgemeester Van der Borg beloofde Breedveld de vraag om dit onderwerp te agenderen mee te nemen. "Daar krijgt u binnenkort reactie op."