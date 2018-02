Molenlanden krijgt startdocument beleid mensen met een beperking

MOLENLANDEN • De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn bezig met het opstellen van een startdocument voor het beleid op het gebied van inwoners met een beperking.

Dat deelde wethouder Piet Vat (Molenwaard) woensdagavond mee tijdens de gezamenlijke raadsvergadering van de twee gemeenten. Hij reageerde daarmee op een vraag van VVD-raadslid Ad van Duin. "Volgens een VN-verdrag moet er een startdocument voor mensen met een beperking komen, om duidelijk te maken waar gemeenten op dit gebied staan. Pakt u dit ook op?"

Wethouder Elisabeth van Leeuwen (Giessenlanden) heeft hierover al overleg gehad met de regionale gehandicaptenorganisatie Zedje en de Seniorenraad, antwoordde wethouder Vat. "Afgesproken is dat Giessenlanden en Molenwaard hier samen mee aan de slag gaan en na de zomervakantie met een startdocument komen. Het doel is om voor de nieuwe gemeente Molenlanden een definitief beleid op te stellen. In dit proces zullen we de adviesorganen als Zedje mee blijven nemen."