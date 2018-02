Doe Mee! Molenlanden naam nieuwe lokale politieke beweging

MOLENLANDEN • Doe Mee! Molenlanden wil het politieke landschap in Giessenlanden en Molenwaard een nieuwe en verfrissende impuls geven en inwoners weer meer bij de politiek betrekken.

Verbinding, dat woord klinkt regelmatig tijdens de officiële presentatie van Doe Mee! Molenlanden. Het samenbrengen van inwoners van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en hun kennis en kunde inzetten, daar gaan de initiatiefnemers voor. De bestaande politieke partijen zijn daar wat hen betreft niet voor geschikt.

Ruud den Haak: "Lid worden, vergaderingen bijwonen en zo proberen je stem te laten horen, het is best wel ouderwets. Bij ons hoef je niet eens lid te worden en kun je toch je bijdrage leveren." En Joke Stravers: "Veel mensen zijn het geloof in de politiek kwijtgeraakt. De kloof tussen de gemeenteraad en de inwoners is heel groot. Met Doe Mee! Molenlanden bieden wij een beweging die die kloof wil dichten." Den Haak vult haar aan: "Want ik merk dat er weinig interesse is in de politiek, maar dat iedereen wel betrokken is bij zijn of haar dorp en zich daar voor ook voor wil inzetten."

Betrokken

De twee politici vertegenwoordigen PvdA Molenlanden en Gemeentebelangen Molenwaard. De twee partijen kwamen met elkaar en met Berend Buddingh' uit Arkel, oud-wethouder van de PvdA in gesprek en besloten onder één naam de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. De VVD werd niet officieel gevraagd. "We hebben wel een enkel ballonnetje opgelaten, maar de manier waarop de VVD zich politiek opstelt, past niet bij hoe wij denken."

De komende maanden gaat Doe Mee! Molenlanden inzetten op het binnenhalen van mensen die mee willen doen, via onder meer social media. Jan van Heukelum uit Hoornaar, in het dagelijks leven rector van de christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven, heeft zich al aangesloten bij de nieuwe beweging.

Aantrekkelijk

"Ik ben maatschappelijk best actief en betrokken en wil graag wat doen voor de samenleving. Maar politiek actief worden, tja, daar moet je met de huidige partijen nogal wat voor doen. Juist het toegankelijke, het snel kunnen meepraten, het makkelijk schakelen, dat maakt het aantrekkelijk om mee te doen."

Berend Buddingh': "Daarbij maakt politieke kleur ons niet uit. Je kunt lid zijn van de VVD of het CDA en toch met ons meedoen. Wat ons bindt is Molenlanden. Wat echt geweldig was de afgelopen weken was de energie die vrij kwam. We merkten allemaal dat politiek gewoon leuk en dynamisch is en helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zeg wat je denkt, doe je wat je zegt en wees open en eerlijk naar elkaar. Zo simpel is het. En daar snakken de mensen naar."

Campagne

Na de zomer komt er een campagne waarbij de leden naar de inwoners van de twee gemeenten toe gaan. Ruud den Haak: "Dan gaan we voorstellen ophalen bij de inwoners, zodat ze zich er in kunnen herkennen en straks weten op wie ze moeten gaan stemmen: op hun eigen ideeën en plannen, op hun eigen mensen. Het mag niet nog een keer gebeuren dat er maar zestig procent naar de stembus gaat." Joke Stravers: "Tegelijkertijd wordt het niet: 'U vraagt, wij draaien'."

En Buddingh': "We streven naar een verkiezingsprogramma van twee à drie A4-tjes. Die onderlegger heb je nodig, maar het moet wel dynamisch blijven. We willen ons niet op alles vastleggen." Na het binnenhalen van leden wordt er gekeken wie in aanmerking komt voor lijsttrekker of raadslid. "We willen in ieder geval zichtbaar zijn in elk dorp, dus willen we die als het enigszins kan allemaal vertegenwoordigd hebben."

Risico

Fris en uitdagend moet het worden, weg van de gebaande paden van de lokale politiek. De initiatiefnemers onderkennen het risico van toch opgenomen te worden in het circuit van de gang van zaken in de gemeenteraad. "We moeten kritisch naar onszelf blijven, regelmatig aan de keukentafel bespreken hoe we vernieuwend kunnen blijven. We willen daarmee ook laten zien dat politiek leuk is."

Geurt Mouthaan