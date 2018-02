SW'ers onderdak bij gewone bedrijven

GORINCHEM • De 193 SW-medewerkers van Avres verhuizen dit jaar van hun vaste beschutte stek in Gorinchem naar werkplekken bij reguliere bedrijven.

Het grote pand op Avelingen-West functioneert al zo'n veertig jaar lang als sociale werkplaats voor mensen met een arbeidsbeperking.

Sinds de invoering van de Participatiewet is de instroom van nieuwe SW-medewerkers echter gestopt. Veel medewerkers vonden al hun weg naar het regionale bedrijfsleven. Het gevolg is dat het pand in Gorinchem veel te groot is geworden voor het overgebleven SW-personeel. "Daar komt bij dat het gebouw ook niet meer van deze tijd is", zegt Saar Spanjaard, directeur van Avres.

Reguliere bedrijfsleven

De SW-medewerkers vinden nu ook onderdak bij verschillende reguliere bedrijven in de arbeidsmarktregio in Gorinchem en Leerdam. Zoals Schreuders Sport in Leerdam, dat al enkele jaren met veel succes werkt met medewerkers van Avres. De SW'ers gaan ook aan de slag bij distributiecentrum Libbey (in samenwerking met Tempo Team) en bij Dubbeldam Truckcoating in Schelluinen. Saar: "Soms worden de medewerkers gedetacheerd, soms creëren we binnen een bedrijf een eigen beschutte werkomgeving. De werkzaamheden die wij voorheen voor hen verrichtten worden overgenomen door deze bedrijven, terwijl Avres de medewerkers blijft begeleiden. Ze blijven ook gewoon bij ons in dienst. Sommige medewerkers worden na verloop van tijd in dienst genomen door deze bedrijven, wat uiteindelijk de bedoeling van de Participatiewet is."

Trots

De stap naar het reguliere bedrijfsleven is heel belangrijk voor SW-werknemers. Spanjaard: "Ze hebben nu echt het gevoel dat ze bij een echt bedrijf werken. En zijn daar ook hartstikke trots op. Als je tegen iemand zegt dat je bij de Sociale Werkplaats werkt, moet je altijd maar weer uitleggen waarom je daar werkt."

Een groot voordeel is dat SW-medewerkers hun werkzaamheden dichter bij huis hebben, waardoor ze geen gebruik meer hoeven te maken van het collectieve groepsvervoer naar Gorinchem. Spanjaard: "Dat scheelt voor sommigen wel twee uur reistijd per dag. Die tijd hebben ze nu voor zichzelf."

Fusie

Avres kwam enkele jaren geleden tot stand na een fusie tussen de Regionaal Sociale Dienst (RSD) en Sociale Werkvoorziening Avelingen Groep. Door alle herindelingsperikelen is de toekomst van deze gemeenschappelijke regeling onzeker. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft zich inmiddels aangesloten bij de Drechtsteden, de gemeente Lingewaal maakt straks deel uit van fusiegemeente West-Betuwe. Ook is nog niet duidelijk wat fusiegemeente Vijfheerenlanden gaat doen.

"Leerdam en Zederik zitten bij Avres, Vianen bij het Utrechtse WIL", zegt de Leerdamse wethouder Bart Bruggeman, voorzitter van de gemeenschappelijke regeling. "Tot 2019 mag de gemeente nog lid blijven van beide organisaties. Daarna moeten ze kiezen. Het wordt een hele puzzel. Op korte termijn zullen wij ervoor moeten zorgen dat de uitkeringen goed geregeld worden." Bruggeman ziet het liefst een nauwe samenwerking tussen WIL en Avres. "Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de uitkeringen en arbeidsparticipatie zelf te gaan organiseren of de kennis in te huren via dienstverleningsovereenkomsten (dvo's). Maar dat hoop ik eigenlijk niet. Want daarmee misken je de solidariteit in de regio, waar we de afgelopen jaren zo succesvol mee zijn geweest."

Dick Aanen