CDA Statenfractie op de fiets door Molenwaard

OTTOLAND • De CDA Statenfractie heeft afgelopen vrijdag een werkbezoek aan Molenwaard gebracht. In Ottoland stonden vijftien fietsen van Cees IJzerman klaar om zo over de A en B te fietsen.

Als eerste brachten de CDA'ers, door de sneeuw, een bezoek aan het Hoge huis waar initiatiefnemer, Niels van Leusden, de plannen uit de doeken deed om dit monument te bewaren voor het nageslacht en daar duurzame woningen te realiseren.

Wethouder Frank Meerkerk: "In de stad is het moeilijk om als starter een huis te kopen, hier op het platteland is het bijna onmogelijk. In sommige kernen zijn op Funda.nl geen huizen meer te koop onder het half miljoen. Daarom te meer het belang van woningbouw naar behoefte in onze kernen."

De fietstocht werd vervolgd naar een andere locatie waar initiatiefnemers een rondleiding gaven op het bedrijf en de plannen deelde die zij hebben om hun bedrijf te verplaatsen om zo hun bedrijf door te kunnen zetten en het landschap te kunnen blijven onderhouden. Ook hier zijn plannen voor een kleine transformatie met diverse woningen.

Vervolgens stapten het gezelschap op de fiets richting Achter het Regthuys waar een discussie plaatsvond over een aantal onderwerpen. Een van de onderwerpen was: kleinschalige bedrijfsterreinen. Frank drong er bij de Statenfractie op aan dat er ruimte moet zijn voor kleinschalige bedrijventerreinen in de waard. Zodat bedrijven die geworteld zijn in de dorpen ook kunnen groeien. Deze bedrijven dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen, zij sponsoren de voetbalclubs, de vrijwilligers voor de brandweer en zorgen voor werkgelegenheid. Niet generiek naar de regels kijken maar kiezen voor maatwerk, dit is namelijk niet enkel een ruimtelijke ordening issue het gaat veel verder.

Een ander onderwerp was de problematiek rondom de recreatieparken in Giessenlanden. Ook hier werd door meerdere mensen uit de waard verzocht om meer creativiteit van de statenleden. Tot slot werd stil gestaan bij de vrijkomende agrarische gebouwen. Ook de provincie ziet in dat hier verder over nagedacht moet worden.