Donatie voor Zorgboerderij HuibertHoeve uit Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • Zorgboerderij Huiberthoeve in Hei-en Boeicop heeft op donderdag 8 februari een cheque ter waarde van ruim 750 euro ontvangen uit handen van Royal Bel Leerdammer. Dankzij deze donatie kan een extra picknickbank worden aangeschaft.

Zorgboerin Geeske Bassa en zorgboer Erik Bassa zijn blij met de donatie. Op de zorgboerderij met melkkoeien, schapen, kippen, konijnen, paarden, een moestuin en een tuinkas zijn de cliënten heel veel buiten. Momenteel is er een picknickbank waar heel veel gebruik van wordt gemaakt, maar waar ze niet allemaal tegelijk aan kunnen zitten. Een nieuwe picknickbank is daarom heel erg welkom.

Het gedoneerde bedrag is tot stand gekomen doordat medewerkers van Royal Bel Leerdammer, producent van Leerdammer kaas, de kerstpakketten jaarlijks eigenhandig inpakken. Hiermee wordt 2,50 euro per kerstpakket bespaard. Het totaalbedrag van de besparing wordt verdeeld over een aantal goede doelen. Iedere medewerker die meehelpt met het inpakken van de kerstpakketten kan een goed doel aandragen en dit promoten. Dit jaar werd dit onder andere gedaan voor Zorgboerderij Huiberthoeve in Hei- en Boeicop.