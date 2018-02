Home-Start zoekt ondersteuners voor jonge gezinnen in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Humanitas Home-Start is op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning willen bieden aan jonge gezinnen die dat nodig hebben.

Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan jonge gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben. Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken.

In de volgende plaatsen is behoefte aan nieuwe Home-Startvrijwilligers: Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Bleskensgraaf, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas, Wijngaarden, Goudriaan, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Groot-Ammers, Langerak, Waal, Nieuwpoort, Streefkerk, Leerdam, Kedichem, Schoonrewoerd, Oosterwijk, Arkel, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos, Schelluinen, Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen, en leren er zelf ook veel van. Mensen die zich aanmelden om te helpen, volgen na een gesprek een voorbereidingscursus die de vrijwilligers vertrouwd maakt met de methodiek van Home-Start. Deze cursus vindt plaats van 09.30 tot 13.00 uur op de donderdag. De start is op donderdag 15 maart. Voor meer informatie of aanmelding: 06-30565381 of homestartg@gmail.com. Zie ook www.home-start.nl voor meer informatie.