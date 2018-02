Glasvezelwinkel in Molenaarsgraaf gaat officieel open

MOLENAARSGRAAF • De glasvezelwinkel van Stichting Glasvezel Molenwaard is vanaf komend weekend open.

Voor alle mogelijke vragen rond de aanleg van glasvezel in het grootste deel van Molenwaard kan iedereen hier elke vrijdag vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur hier terecht.

Er wordt daarnaast onder meer een live simulatie van de werking van glasvezel vertoond. Wethouder Kees Boender en Rijkus Krabbendam van Glasvezel Molenwaard verrichtten maandagmiddag de officiële openingshandeling.

"Dit is momenteel hét voorbeeld van een burgerinitiatief", benadrukte de wethouder. "Er wordt in Nederland veel over gesproken, veel projecten zijn mislukt. In Molenwaard is daarvan geen sprake. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol, maar alle credits gaan naar de initiatiefnemers."

Aanmeldingen

Afgelopen vrijdagavond en zaterdag werd er al proefgedraaid in de winkel en de belangstelling was toen al groot. "Er zijn al veel aanmeldingen binnengekomen", bevestigde Rijkus Krabbendam. "We hebben alleen al honderd verzoeken om meer informatie gehad. Tegelijkertijd moeten we nog een forse hoeveelheid voordat we de 3.000 benodigde inschrijvingen binnen hebben."

Wethouder Kees Boender noemde de totnogtoe behaalde resultaten veelbelovend. "Ik krijg steeds meer vertrouwen dat het goed gaat komen. Deze glasvezelwinkel levert daaraan een belangrijke bijdrage. De stichting zorgt hiermee mede voor een goed informatievoorziening, naast de avonden die op diverse momenten worden gehouden."

Nico Stam

Hij stipte daarnaast aan dat het burgerinitiatief ook nog op een andere manier gedragen wordt. "Niet onvermeld mag blijven dat Nico Stam (eigenaar van winkelcentrum Molenwaard waar de glasvezelwinkel in is gevestigd, red.) de ruimte pro deo aan de stichting ter beschikking heeft gesteld."

Meer informatie: nuofnooitglasvezel.nl