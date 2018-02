Specialist orthopeed Raymond Nelis hoofdfiguur in nieuw boek Jan W. Klijn

GROOT-AMMERS • Auteur Jan W. Klijn uit Groot-Ammers presenteert zaterdag 17 februari zijn nieuwste boek: 'Volhouder'. Specialist orthopeed Raymond Nelis is de hoofdfiguur in het nieuwe boek.

Klijn verwerkte al eerder de levensverhalen van onder anderen Jannie Boele uit Bleskensgraaf en wijlen Gerrit Abbring, oud-burgemeester van Graafstroom. Met Raymond Nelis kwam hij in contact toen hij voor een nieuwe heup naar het ziekenhuis ging.

"We raakten met elkaar in gesprek en door wat hij vertelde en het goede gevoel dat hij gaf, heb ik hem gevraagd: 'Mag ik over jou een boek schrijven?' Daar ging hij mee akkoord", blikt Jan Klijn terug. "Hij vond het een eer. Hij las steeds mee en vertelde op een gegeven moment eerlijk: 'Ik dacht, laat ik maar geen nee zeggen, dan kan ik altijd nog terug als het niets is. Maar ik vind het prachtig.'"

Het boek begint als de in Woudrichem geboren en getogen Raymond Nelis een jaar of vier, vijf is. "Van jongs af aan zei hij toen al dat hij dokter wilde worden."

Dat bleek geen gemakkelijke route. De titel van het boek, 'Volhouder', koos de Ammerse schrijver niet voor niets. "Raymond is vijf keer uitgeloot voor de studie medicijnen en is uiteindelijk door steeds door te zetten toch op deze plek terechtgekomen."

HIj vervolgt: "Zelf vond ik het heerlijk om dit boek te schrijven. Ik heb veel geleerd van de wereld van de zorg en heb nog meer respect voor de mensen die hierin werken gekregen." Het boek kost 16,50 euro en is verkrijgbaar bij de boekhandel en te bestellen via www.janwklijn.nl. Het ISBN-nummer is 9789401911887.