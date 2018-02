Informatieve dorpsavond over Noorderhuis in Noordeloos

NOORDELOOS • In het dorpshuis van Noordeloos is er maandag 19 februari vanaf 20.30 uur weer een informatieve dorpsavond rond het nieuwe multifunctionele centrum Het Noorderhuis.

Met de start van de daadwerkelijke bouwactiviteiten langs de Kerkweg is de realisatie van het Noorderhuis in een volgende fase aanbeland. Hierin verschuift de aandacht van de buitenkant en de stenen naar de binnenkant en de activiteiten.

'Voor de toekomstige leefbaarheid en levendigheid van Noordeloos zijn passende en eigentijdse gebouwen onmisbaar, maar uiteindelijk gaat het om wat er ín die gebouwen gebeurt om mensen bij elkaar te brengen en te houden', stellen de initiatiefnemers. 'Om die reden is eind januari de derde editie van In het Noorderhuis uitgebracht, met in die krant onder andere het woord aan diverse gebruikers (zoals school, kinderopvang en Open Eettafel) en nieuws omtrent de werving van een professionele beheerder.'

Inrichting

Onderdeel van de afspraken met de gemeente Giessenlanden rond het Noorderhuis is dat de verdere inrichting door het dorp zelf gefinancierd gaat worden. Het Dorpsberaad, de Verenigingsraad en het Wielercomité hebben als eerste Noordeloose organisaties inmiddels toegezegd hieraan bij te dragen.

De gemeente laat op haar beurt weten in 2018 werk te maken van een zogenaamde langzaamverkeersroute voor fietsers en voetgangers. 'Deze verkeersveilige en obstakelvrije route loopt van de Noordzijde, via de Kerkstraat, richting zwembad De Spettertuin en het Noorderhuis. De kruising met de Van Brederodestraat wordt daarbij zo ingericht dat aan voetgangers en fietsers voorrang moet worden verleend.'

Update

Het is op de dorpsavond van 19 februari de bedoeling om met behulp van moderne techniek om en door het Noorderhuis te lopen. Sowieso krijgen alle aanwezigen een update van de lopende en geplande activiteiten in de verdere realisatie en er is ruimte voor vragen, opmerkingen en ideeën. Er is ook een vernieuwde website: www.inhetnoorderhuis.nl.