Talentenveiling in Oud-Alblas levert 2.500 euro op voor Lisanne en Demy

OUD-ALBLAS • De veiling van talenten in Oud-Alblas voor de zendingsreis die Lisanne de Jong en Demy Bijkerk gaan maken, leverde vrijdagavond ongeveer 2.500 euro op.

De twee jonge organisatoren waren daar erg blij mee. "De sfeer zat er goed in; de mensen boden lekker tegen elkaar. En toen alle kavels waren geveild, boden sommigen spontaan zelfs nog meer talenten aan."

De aanwezigen konden bieden op onder meer een high tea, oppassen, het schoonmaken van een auto of een rondvaart over de Graaf.

Via de plaatselijke zendingscommissie kwamen Demy en Lisanne op het spoor van de reis die de Gereformeerde Zendingsbond komende zomer organiseert. "Tijdens de reis, die zo'n twee weken duurt, zullen we ervaren wat het begrip 'zending' in de praktijk betekent, met in totaal vijftien jongeren uit een aantal kerkelijke gemeenten."