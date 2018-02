Na zich drie jaar lang door weer en wind op pad te hebben gewaagd voor iéder bordje met daarop "Te Koop!", heeft onze fiere heldin de knoop doorgehakt: zij heeft zich, in haar eentje, een waarachtig huis aangeschaft! In haar eigen ogen een regelrechte villa – maar wél eentje die nog moet worden verbouwd. Niet erg, Nele voelt zich best lekker tussen het grove werkvolk, zelfs doet zij eigenhandig enige cementmolens sneller draaien.

Ze werkt hard om de boel in te richten - naar een eigengemaakt paradijs, als het even kan. Een totaal nieuw leven! Maar.... durft zij nu ook een bezoek te brengen aan de nieuwe kruidenier? De nieuwe bloemist? En die eigenaardige buren, Janine en José - zou Nele Goossens het wel aandurven om die uit te nodigen voor haar housewarmingparty? Het moet gedaan zijn met oppervlakkige small talk. Maar het ware, diepzinnige gesprek: is de wereld daar wel klaar voor?

'Dag Janine en dag José' is Nele Goossens derde zelfgeschreven onewomanshow. Het is een luchtige vertelling over het leven van alledag maar met onderliggend een gevoelige noodkreet om een integer bestaan. Een niéuw bestaan, als het mag van hierboven. Argeloos grappig, snel en gevarieerd, maar dus zeker ook een tikkeltje literair. Herkenbaar voor ieder die zich, in deze jachtige wereld, een beetje een houvast bijeen droomt.

De voorstelling begint dinsdag 20 februari om 20:30 uur. De foyer van theater Peeriscoop zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 17,50 inclusief een consumptie. Reserveren via www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot donderdag 15 februari bellen naar 0909-5010581 en kiezen voor toets 4.