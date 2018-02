Van de economische crisis tot het NOS journaal en van de liefde tot de drank. Annemarie Brijder zingt over alles wat ze niet snapt.

Met haar chansons - in Nederlands en Frans - doet ze opgewekt pogingen de wereld een beetje beter te begrijpen. Maar dat lukt lang niet altijd. Met humor, lichtheid en hier en daar een felle uithaal neemt ze haar publiek mee in haar zoektocht.

Annemarie Brijder, van oorsprong bioloog, stond met haar liedjesvoorstelling 'Ik ben er klaar mee' onder andere op het Delft Fringe Festival, het KAFT Theaterfestival en op Landjuweel in Ruigoord. Vorig jaar verschenen haar twee EP's: 'Evenwicht' en de Franstalige 'Tu verras bien'. Annemarie treedt afwisselend op in Nederland en Frankrijk.

Voor alle liefhebbers van singer-songwriters en het Franse chanson. Laat u verrassen door deze innemende voorstelling.

De voorstelling op zondag 25 februari in theater Peeriscoop begint om 16:00 uur. De foyer zal één uur voor aanvang van de voorstelling geopend zijn. De entreeprijs voor deze voorstelling bedraagt € 12,50 inclusief een consumptie. Reserveren via www.peeriscoop.nl of 0183-690022

Om kaarten te winnen kunt u tot woensdag 21 februari bellen naar 0909-5010581 en kiezen voor toets 5.