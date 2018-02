Acties geslaagd: Kattenmand in Nieuw-Lekkerland kan rekeningen betalen

NIEUW-LEKKERLAND • De acties van de vrijwilligers van dierenopvang De Kattenmand zijn geslaagd: er is in enkele weken 5045 euro verzameld.

"Met het geld dat we nu hebben opgehaald gaan we onder andere de openstaande rekeningen betalen", vertelt Merel van der Vlies (14), één van de jonge vrijwilligers van de Kattenmand.

De actie online staat nog open, en dit blijft nog een poosje zo. Mensen kunnen gewoon blijven doneren. Merel: "Wij hopen door middel van andere acties nog meer geld op te kunnen halen."

Dierenasiel De Kattenmand aan de Hoogaarslaan 81a in Nieuw-Lekkerland stond vier weken geleden in deze krant met haar acties om meer geld binnen te krijgen om alle rekeningen te kunnen betalen.

De Kattenmand heeft naast een eigen onderkomen de beschikking over een dierenambulance, die ingezet wordt om dieren op te halen. Sinds de gemeente Alblasserdam gekozen heeft om de opvang van asieldieren in de Drechtsteden te regelen, is De Kattenmand niet alleen de helft van haar werkgebied kwijtgeraakt, ook moet het asiel het sindsdien doen met aanzienlijk minder inkomsten. Op dit moment is De Kattenmand alleen actief in de gemeente Molenwaard.

Doneeractie

Een groep jonge vrijwilligers heeft diverse acties georganiseerd om geld binnen te krijgen. Zo is er gecollecteerd, werden er flessen opgehaald en is er kleding ingezameld. Onder leiding van de veertienjarige Merel van der Vlies is er ook een online doneeractie gestart. Via www.doneeractie.nl/red-de-kattenmand/-15993 kan nog steeds geld gestort worden voor het behoud van De Kattenmand.

De Kattenmand vangt elk jaar tussen de 200 en 300 dieren op. Niet alleen katten, maar ook andere dieren, vooral konijnen en vogels. Daarnaast biedt De Kattenmand een mooie en gezellige plek voor ongeveer 45 vrijwilligers, waaronder ook een aantal met een beperking.