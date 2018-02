Extra maatregelen bij kruising Vinkenpolderweg in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De gemeente Alblasserdam gaat verkeersmaatregelen nemen om het verkeer op de kruising van de Oude Torenweg met de Vinkenpolderweg beter te laten doorstromen.

Er waren veel klachten na de reconstructie van het kruispunt, die onlangs afgerond werd. Met name het afslaande verkeer vanuit Alblasserdam linksaf de Vinkenpolderweg op richting Oud-Alblas, zorgt voor veel overlast. Er komt daarom een verbodsbord om linksaf te slaan vanuit Alblasserdam. Verkeer dat vanuit Alblasserdam naar Oud-Alblas wil, moet dan de Wensveenrotonde helemaal rond rijden en dan linksaf slaan bij de Vinkenpolderweg.

Paaltjes weg

Verder wordt de Poldersemolenweg via de Wensveenrotonde opengesteld voor verkeer naar Sportpark Souburgh. Om te voorkomen dat deze weg als sluiproute naar de de Vinkenpolderweg wordt gebruikt, geldt aan het eind van deze weg een verbod om linksaf te slaan en wordt er een wegversmalling aangebracht. Ook worden er verkeersdrempels op de Poldersemolenweg aangelegd om te hard rijden tegen te gaan en mag verkeer vanaf de Vinkenpolderweg niet rechtsaf slaan naar de Poldersemolenweg.

Met name het weghalen van de paaltjes in de Poldersemolenweg leidde tot boze reacties van enkele bewoners van de straat, die donderdagmiddag bij de presentatie van de plannen voor de pers kwamen staan en begonnen te schelden op met name wethouder Kraijo, die de presentatie leidde.

Belofte

Volgens de bewoners van de straat heeft de gemeente beloofd dat de Poldersemolenweg een doodlopende straat zou blijven. Wethouder Kraijo ontkent dit. "De paaltjes zouden eruit gaan zodra we de Vinkenpolderweg ingericht zouden hebben als 30 kilometerzone. Dat is nu nog niet het geval, maar we stellen de Poldersemolenweg al eerder open om de overlast op de kruising van de Oude Torenweg met de Vinkenpolderweg te verminderen. De bewoners hebben daarover een brief gekregen."

Met de maatregelen hoopt de gemeente Alblasserdam dat de doorstroming op het kruispunt Vinkenpolderweg/Oude Torenweg zal verbeteren. Bij het ontwerp van de nieuwe kruising heeft de gemeente prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid van met name fietsers en is de doorstroming van het verkeer ondergeschikt gesteld.

Maar omdat de Oude Torenweg en de Vinkenpolderweg veel gebruikt wordt voor in- en uitgaand verkeer richting Alblasserdam en Oud-Alblas, heeft de gemeente Alblasserdam gemeend om aanvullende maatregelen te moeten nemen. Naast de genoemde maatregelen wordt er een kleine aanpassing gedaan aan de aansluiting van de Vinkenpolderweg op de Oude Torenweg. De uitrit in de bocht naar rechts wordt iets verbreed zodat automobilisten de bocht comfortabeler kunnen nemen zonder de stoeprand te raken.

De gemeente komt niet tegemoet aan de veel geuite wens om de Vinkenpolder beter te ontluisten voor autoverkeer. Deze weg is daar niet op ingericht en heeft de functie van verblijfsgebied. Daarom voert de gemeente later dit jaar de reeds geplande werkzaamheden uit om deze weg nog verder in te richten als 30 kilometerweg. Er worden op verschillende plaatsen vertragende elementen in de weg aangebracht.