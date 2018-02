Informatieavond Glasvezel Molenwaard in De Spil te Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Stichting Glasvezel Molenwaard verzorgt dinsdag 13 februari een informatieavond in dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf.

Om 20:00 uur start een presentatie van Stichting Glasvezel Molenwaard waarin benadrukt wordt waarom dit initiatief is gestart. Hierna is er ruimte voor vragen. Ook is er een vertegenwoordiger van Solcon aanwezig om de aanwezigen verder voor te lichten over hun diensten.

Op dinsdag 20 februari 2018 is er een tweede informatieavond bij het Wellantcollege in Ottoland. Speciaal voor ondernemers is er in samenwerking met Ondernemersvereniging De Graafstroom op 15 februari een informatieavond bij Montapacking in Molenaarsgraaf. Ook hier start de inloop om 19:30 uur.

Glasvezelwinkel

Daarnaast start er in winkelcentrum De Molenwaard een eigen winkel die op vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur open is. Daar is onder meer een livesimulatie te zien van de werking van glasvezel. Ook is hier informatie verkrijgbaar. Maandag 12 februari om 17:00 uur wordt de winkel officieel geopend door wethouder Kees Boender.