Nieuwe commissaris voor Lek en Waard Wonen

NIEUW-LEKKERLAND • R.J.E. Theeuwen is met ingang van 1 februari 2018 benoemd tot commissaris van Lek en Waard Wonen met het deskundigheidsgebied vastgoed en financiën.

De heer Theeuwen woont in Monster en is in zijn werkzame leven adviseur/procesmanager vastgoed- en gebiedsontwikkeling en is tevens commissaris bij 'Arcade mensen en wonen', een corporatie met ongeveer 8000 wooneenheden in Den Haag en het Westland. Hij is benoemd op voordracht van de Huurdersverenigingen.

Lek en Waard Wonen streeft naar een Raad van Commissarissen met vijf leden. Een wervingsprocedure voor een vijfde commissaris met het deskundigheidsgebied volkshuisvestiging/vastgoed loopt op dit moment. Geïnteresseerden kunnen tot 12 februari hun belangstelling kenbaar maken. Voor meer informatie zie www.lwwonen.info.