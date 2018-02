Alblasserwaardse ondernemers steken hun licht op in Silicon Valley

REGIO • Vorige week is een groep Alblasserwaardse ondernemers naar Silicon Valley in de staat California in de USA geweest om daar verschillende innovatieve bedrijven te bezoeken.

"De reis was in de eerste plaats bedoeld als inspiratiereis", vertelt Marieke Kok van Know Why uit Bleskensgraaf, die mee is geweest. "Silicon Valley staat bekend als de 'kraamkamer' van innovatie en technologie ontwikkeling. Het gezelschap waarmee we op reis gingen was erg divers, met bedrijven uit sectoren als ICT, marketing, E-fulfilment, bouw, industrie, vastgoed en plattelandsontwikkeling. Het programma was hierop afgestemd."

De groep bezocht het onderkomen van LinkedIn, de Stanford University en Dell. Marieke: "Naast het ontdekken van de trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie en innovaties, was kennismaken met de Amerikaanse ondernemersmentaliteit en de bedrijfsculturen in een regio als Silicon Valley."

Vragen

"De vraag die bij verschillende bedrijven gesteld is: hoe vind je en bind je de high potentials in een omgeving waar de vraag naar goed personeel zo groot is? Ook staat Silicon Valley bekend om de verschillende vormen van samenwerking tussen high tech bedrijven. Hoe werkt dat? Ook hebben we informatie gekregen over zaken doen in en met Amerikaanse partners. Waar liggen de kansen, wat zijn de do's and don'ts."

Het initiatief van deze studiereis is genomen door Jan van Wijgerden van Tredion uit Gorinchem. Vanuit Molenwaard waren Montapacking en KnowWhy vertegenwoordigd.

"Aan het einde van de reis waren alle deelnemers erg enthousiast. De verwachtingen waren overtroffen. De Amerikaanse gastvrijheid en de kwaliteit van de gegevens presentaties waren hoog. We hebben erg veel relevante informatie ontvangen en veel mensen gesproken. Ons netwerk is uitgebreid en ook als ondernemers onderling hebben we naar aanleiding van deze reis een aantal ideeën opgedaan waar we in Nederland gezamenlijk mee aan de slag kunnen."