Dansen en zingen bij Open Podium in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • De kinderen van Zingen&Zo Molenaarsgraaf hebben woensdagmiddag een open podium verzorgd.

Tijdens het open podium konden zij hun kunnen presenteren. Afgelopen weken is er tijdens de groepslessen hard gerepeteerd en woensdag was het dan eindelijk zo ver. De zaal was omgetoverd tot klein theatertje.

Er waren zelfgeschreven toneelstukken te zien en er werd gedanst en gezongen. Op de foto staan alle kinderen die momenteel op Zingen&Zo in Molenaarsgraaf zitten.