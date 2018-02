De Hoeksteen wint Syntess Software Cup in Giessenburg

GIESSENBURG • De Hoeksteen uit Giessenburg heeft woensdag het Syntess Software Cup Schoolschaaktoernooi in de eigen woonplaats gewonnen.

Meer dan 130 lagere school kids streden om de Syntess Software Cup. Dit schoolschaaktoernooi werd georganiseerd door Schaakclub Giessen en Linge en vond plaats in De Til. De kinderen streden in teams van vier medescholieren tegen andere schoolteams. Tijdens het toernooi speelden de teams zeven ronden schaak, met steeds 10 minuten bedenktijd per persoon per partij.

Er was een A groep, waar de teams streden om deelname in het regionale schoolschaaktoernooi, later dit seizoen in Maarssen. De winnaar van deze groep wint tevens de Syntess Software Cup.

Daarnaast was er een B groep, waar overwegend de jongere spelers in speelden.

Het aantal deelnemers was een nieuw record en opnieuw een teken dat schaken onder de jeugd weer in populariteit toeneemt. Winnaar van het toernooi was het eerste team van De Hoeksteen uit Giessenburg. Gedetailleerde uitslagen en foto's zijn te zien op de website www.giessenlinge.nl.

Schaakclub Giessen en Linge heeft een enthousiaste jeugdafdeling waar kinderen op woensdag middag en vrijdag avond beter kunnen leren schaken en veel potjes tegen elkaar spelen. Zie voro meer informatie de genoemde website.