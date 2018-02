Molenlanden zoekt creatieve ideeën voor huisstijl

MOLENLANDEN • De nieuwe gemeente Molenlanden heeft een huisstijl nodig. Voordat Giessenlanden en Molenwaard aan de slag gaan met het ontwerpen hiervan, wordt een inspiratiebord gemaakt.

Iedereen die in een van beide gemeenten woont of werkt mag ideeën aanleveren. Alle uitings- en kunstvormen zijn mogelijk. Van tekenen en schilderen tot aan schrijven, bouwen en musiceren.

In een oproep van beide gemeenten is te lezen dat zij nieuwsgierig zijn naar het beeld, gevoel of de emotie van inwoners bij de gemeente Molenlanden en dat zij zich hierdoor willen laten inspireren. Van al die ideeën maken de gemeenten een inspiratiebord. Dit bord dient als inspiratie voor de ontwerpers van de nieuwe huisstijl. De huisstijl, onder andere bestaande uit een logo, moet ervoor zorgen dat alle uitingen van de nieuwe gemeente straks in één oogopslag herkenbaar en duidelijk afkomstig zijn van de gemeente Molenlanden. Van brief, gemeentepagina tot website.

Meedoen

Iedereen die in Giessenlanden of Molenwaard woont en/of werkt, mag meedoen. Ideeën kunnen tot uiterlijk 8 maart worden ingeleverd. Dat kan via e-mail en per post maar bijvoorbeeld ook door een idee te uploaden via social media met de hashtag #inspiratiebordmolenlanden.

Meer informatie

Op www.opwegnaarmolenlanden.nl staat meer informatie over hoe ideeën kunnen worden ingeleverd en de spelregels.