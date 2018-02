Echtpaar Brand uit Nieuw-Lekkerland 65 jaar getrouwd

NIEUW-LEKKERLAND • Echtpaar Lies (90) en Jo (86) Brand-Hoek uit Nieuw-Lekkerland vierde onlangs hun 65-jarig huwelijksfeest.

Burgemeester Dirk van der Borg van de gemeente Molenwaard kwam hen donderdagochtend een felicitatiebezoek brengen.

Lies (van 'Elisa') heeft zijn arbeidzame leven gewerkt bij Den Boer Beton. De geboren Lekkerkerker ontmoette zijn vrouw na een voetbalwedstrijd in Alblasserdam. Hij weet zich nog te herinneren dat hij op iemands tenen ging staan en zich omdraaide om sorry te zeggen. "Ik weet niet meer of dat de tenen waren van mijn vrouw of haar vriendin", lacht Lies. Maar na dat eerste contact kregen ze een relatie, die is uitgemond in een huwelijk.

In hun huwelijk kregen Lies en Jo vier dochters, elf kleinkinderen en één achterkleinkind.