Duo uit Oud-Alblas maakt barre tocht naar Moermansk

OUD-ALBLAS • Zevenduizend kilometer in zeven dagen, onder omstandigheden die in Nederland 'code rood' zouden opleveren. Dat is Navigate North. Twee mannen uit Oud-Alblas deden mee.

In een Toyota Land Cruiser trotseerden en Barry Jumelet en Arnold Tuytel uit Oud-Alblas een sneeuwstorm en temperaturen ver onder nul.

"Leuk, een week door de sneeuw rauzen", antwoordt Arnold op de vraag wat hem ertoe bewoog eind januari een enerverende rit te maken. "En ik wilde graag een keer naar Rusland. Ik heb veel verhalen gehoord van mensen die er eerder waren: verhalen over grote verschillen tussen rijkdom en armoede, over corruptie, dat je mensen moet omkopen om over de grens te komen." Ook Barry was nieuwsgierig naar het grote onbekende Rusland.

Hondenslee's

Arnold is eigenaar van Loon- en Verhuurbedrijf Tuytel, Barry van restaurant De Kat in de Wilg. De mannen kennen elkaar door hun vrijwilligerswerk van de brandweer. Barry zei meteen 'ja' toen Arnold hem vroeg mee te gaan. "Ook vanwege de andere landen waar ik nooit geweest was: Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. En het avontuurlijke rijden trok me, op besneeuwde wegen en over ijs." Dan was er nog de 'fun-dag' waar hij zin in had: "Met een race op een bevroren meer, een rit met hondenslee's en een tocht op sneeuwscooters."

Vervallen woonblokken

Wat vonden ze van Rusland? Barry: "Bij de grens zijn ze heel strikt, daar moet je geen grapjes maken. Ze houden je zomaar uren vast. De mensen vond ik vrij gesloten en stug. Alleen de man die ons een rondleiding gaf op een Russische ijsbreker was open. We hebben grauwe, vervallen woonblokken gezien. Zelf zaten we in een hypermodern hotel, midden in Moermansk. Daaromheen staan wat moderne gebouwen, maar alles aan de rand van de stad is grauw en oud."

Met elkaar

Arnold nam voor de tweede keer deel aan Navigate North. "Vorig jaar ben ik samen met Pleun Rietveld uit Giessenburg naar de Noordkaap geweest, boven in Noorwegen. Toen we terugkwamen belandden we in een sneeuwstorm, dat was gewoon gaaf. We zijn van de weg geraakt met een aantal auto's. Wat ik er mooi aan vind: je doet het met elkaar, je helpt elkaar. 's Avonds napraten en drinken in het hotel is ook leuk."

Sneeuwwolken

Wat was het spannendste moment? Barry: "Toen we op 25 januari aan de terugweg bezig waren. Je rijdt op tweebaanswegen, het tegemoetkomende verkeer rijdt vlak naast je en veroorzaakt sneeuwwolken. We hadden erg slecht zicht. Eén van de auto's is aangereden. Buiten de dorpen heb je nergens straatverlichting en op sommige dagen wordt het daar nauwelijks licht."

Bevriezingsverschijnselen

Toen ze in Lapland een rit met hondenslee's maakten, was het min 38 graden. Barry laat een foto zien van mannen met ijs aan hun wimpers. "De man die de leiding had zei: 'We gaan maximaal een uur, anders is het onverantwoord.' Sommige mensen hadden al bevriezingsverschijnselen op hun neus en rond hun ogen. In een hut bij een kampvuur kregen we bekers heet bessensap."

Rendieren

Het meest indrukwekkend vonden Barry en Arnold de uitgestrekte bossen. Soms kwamen ze urenlang geen auto's tegen, slechts af en toe zagen ze een huisje. Arnold: "We namen altijd de binnenwegen. Dat was heel gaaf." Barry: "We hebben veel rendieren en elanden gezien. De weidsheid en ongereptheid van de bossen en meren was heel mooi, zeker in Finland."

Hulp Oeganda

Ze gingen niet alleen voor de lol. Barry: "We hebben een mooi bedrag bij elkaar gereden voor de Rietveld Foundation. Deze organisatie steunt onder andere het Kumi Hospital en financiert voeding voor kinderen in Oeganda. Dankzij onze sponsoren hebben we 12.000 euro bijeen gebracht." Arnold: "Ze gaan er ziekenhuisbedden voor kopen en ervoor zorgen dat kinderen een bordje pap krijgen voordat hun schooldag begint; met een volle maag presteren ze beter dan met een lege." Barry: "Mensen kunnen dit doel natuurlijk nog steeds steunen." Meer informatie over de foundation is te vinden op: https://rietveldfoundation.nl/nl/.

Voor beelden van Navigate North: Facebook Navigate North Team Alblasserwaard.