Werkbezoek CDA Zuid-Holland aan Drechtsteden en De Waarden

DRECHTSTEDEN/ALBLASSERWAARD • Vrijdagmiddag 9 februari gaat het CDA Zuid-Holland op werkbezoek in de regio's Drechtsteden en De Waarden.

Er zullen tijdens dit werkbezoek meerdere lokale thema's aan de orde komen, waaronder onderwijs, openbaar vervoer en de woningbouwopgave. Verschillende lokale en regionale CDA-politici zijn aanwezig, waaronder de leden van Provinciale Staten en CDA-vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. Ook CDA-Europarlementariër Wim van de Camp sluit aan bij het werkbezoek.

Het CDA Zuid-Holland gaat met regelmaat met een brede delegatie op bezoek in de provincie om zo de krachten te bundelen van CDA-politici op alle niveaus. Statenlid Maurits de Haan uit Alblasserdam: "Er spelen op dit moment veel onderwerpen in de regio. Met dit werkbezoek willen we met de mensen ter plaatse bespreken welke uitdagingen en knelpunten zij in de regio ervaren en waar we als provincie een helpende hand kunnen bieden."

Leerpark

Op vrijdagmiddag 9 februari begint het werkbezoek met een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht. Daarna volgt een presentatie over het Leerpark; over de ontwikkeling van dit gebied tot een innovatieve campus en de uitdagingen die dit met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer.

Ottoland

Voor het vervolg van het werkbezoek vertrekt de CDA-delegatie naar Ottoland. Hier zal per fiets een tocht gemaakt worden langs verschillende woningbouwprojecten. Onderweg wordt gesproken over de woningbouwopgave in Molenwaard/Giessenlanden, het permanent bewonen van recreatiewoningen, vrijkomende agrarische bedrijven en kleinschalige bedrijventerreinen.