Jury lovend over jeugdorkest KNA Arkel

ARKEL/SCHOONHOVEN • Het jeugdorkest van KNA Arkel heeft zaterdag met veel succes meegedaan aan het Jeugdfestival in Schoonhoven.

Ze brachten Spring Song en The pirates of the Caribean ten gehore als keuzewerken voor de jury. Ondanks dat er drie zieken waren, was de jury erg lovend en ging het jeugdorkest naar huis met 84,5 punten.