Van der Borg toont ambitie voor burgemeestersambt Molenlanden

MOLENLANDEN • Waar burgemeester Werner ten Kate van Giessenlanden duidelijk een punt zet achter zijn burgemeestersloopbaan in de Alblasserwaard (zie artikel elders op deze website), houdt collega-burgemeester Dirk van der Borg alles open.

Met andere woorden: hij is niet alleen beschikbaar voor de functie van waarnemend burgemeester in de overgangsperiode naar de nieuwe gemeente Molenlanden. Maar ook voor de het ambt van burgemeester van Molenwaard in de periode daarna.

Als Giessenlanden en Molenwaard op 1 januari 2019 samen gaan, worden de beide burgemeesters eervol ontslagen. Er komt dan een tijdelijke burgemeester tot de gemeenteraad van de nieuwe gemeente een profielschets voor de nieuwe burgemeester heeft opgesteld en aan de hand daarvan een nieuwe burgemeester is gevonden.

Niets over te zeggen

"Ik sta ervoor open, maar heb er natuurlijk niets over te zeggen", legt Van der Borg uit. "Het is straks aan de Commissaris van de Koning om een waarnemend burgemeester te benoemen en daarna aan de gemeenteraad om een profielschets te maken voor de nieuwe burgemeester."

"Ik ben graag dienstbaar aan de samenleving en het burgemeester-zijn geeft me energie", vervolgt Van der Borg. "Daarnaast ben ik gehecht geraakt aan de Alblasserwaard. We wonen hier graag en willen hier blijven wonen."

Geschiedenis

Van der Borg is 62 jaar en benadrukt dat een burgemeester tot zijn 70e in functie mag blijven. Hij kwam in maart 2006 naar deze regio om burgemeester te worden van de toenmalige gemeente Graafstroom. Toen die gemeente samen met Liesveld en Nieuw-Lekkerland in 2013 de gemeente Molenwaard ging vormen, werd hij eerst waarnemend burgemeester en daarna, na een succesvolle sollicitatie, de 'vaste' burgemeester van deze nieuwe gemeente.

"We beseften toen nog niet dat het na vijf, zes jaar wéér zover zou zijn met een nieuwe fusie die aanstaande is", besluit Van der Borg. Oftewel; hij is nog niet klaar met zijn taak als burgemeester. Het liefst hier, in de Alblasserwaard. "Maar nogmaals, dat is niet aan mij", benadrukt de Molenwaardse burgemeester nog een keer.