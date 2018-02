Werner ten Kate geen kandidaat voor burgemeesterschap Molenlanden

GIESSENLANDEN • Werner ten Kate gaat back to his roots. Met zijn vrouw en jongste zoon keert hij terug naar het oosten van het land.

Voor menigeen zal het een verrassing zijn: Werner ten Kate zal niet solliciteren naar het burgemeesterschap van fusiegemeente Molenlanden. "Een verrassing? Dat beschouw ik dan maar als een compliment", lacht Werner ten Kate, die er voor zichzelf twee jaar geleden al uit was.

Na zes jaar wethouder te zijn geweest van Lansingerland werd Werner ten Kate (48) in juli 2013 waarnemend burgemeester van Giessenlanden. Hij is tot op de dag van vandaag waarnemer gebleven. Aanvankelijk vanwege de afwezigheid van Els Boot, nadien omdat het fusieproces was ingezet.

"Ik wist dat het eindig zou zijn", aldus Ten Kate, die om die reden in Bergschenhoek is blijven wonen. "Want uitgerekend in juli 2013 sprak de gemeenteraad van Giessenlanden uit op zoek te willen gaan naar een fusiepartner. Het waarnemerschap heeft overigens geen consequenties voor mijn bevoegdheden of mijn functioneren. Je doet je werk als burgemeester van Giessenlanden. Zo sta ik er ook in."

Nieuwe stap, andere omgeving

Ten Kate merkt dat er vragen leven rondom het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Molenlanden. "De medewerkers van Giessenlanden en Molenwaard hebben bij de overgang een werkgarantie, maar dat geldt niet voor de functies van burgemeester, secretaris en griffier", legt hij uit.

Voor de eerste zes tot negen maanden van Molenlanden zal door de commissaris van de koning een waarnemend burgemeester worden benoemd. De nieuwe gemeenteraad, die op 2 januari 2019 wordt geïnstalleerd, gaat met de commissaris in gesprek over de nieuwe burgemeester. Eerst zal een profielschets worden opgesteld.

"Het hele proces zal tot rond de zomervakantie duren", zegt Werner ten Kate. "Iedereen kan solliciteren. Voor mezelf heb ik twee jaar geleden al besloten om dat niet te doen. Eind dit jaar ben ik 5,5 jaar hier. Een mooie tijd in een mooie regio, maar ook tijd voor een nieuwe stap in een andere omgeving. Het zou anders deels toch meer van hetzelfde zijn. Het is niet dat ik het hier niet naar mijn zin heb; integendeel."

Levensfase

Werner ten Kate dacht met zijn gezin goed na over deze beslissing. "Als ik nog een stap wil zetten, moet het nu, realiseerde ik me. Wat zou dat dan moeten of kunnen zijn, hebben we ons gevraagd. Dat wordt -voor mij-, samen met mijn vrouw en jongste zoon (de oudste zoon blijft in Den Haag wonen en studeren, RdB) een terugkeer naar het oosten van het land. Ik ben geboren en getogen in Balkbrug. Mijn ouders wonen nog steeds in die omgeving, dus de binding is gebleven. Ook de levensfase, onder meer vanwege de leeftijd van mijn ouders, speelt een rol in onze keuze. In elk geval kwam boven: we gaan terug naar die kant. Naar Overijssel, de omgeving Zwolle."

Niet freewheelen

Werner ten Kate en zijn echtgenote oriënteren zich momenteel beiden op een baan. De eerste gesprekken lopen. "Je weet nooit hoe snel dat gaat", realiseert Ten Kate zich. "Dat kun je niet plannen. We zien wel hoe het loopt."

Ten Kate richt zich niet primair op een burgemeesterschap. "Ik sluit het niet uit, maar het is zeker niet het enige waar ik op solliciteer. Bovendien, vanwege de verkiezingen zitten alle vacatures momenteel op slot. Daar komt pas in de tweede helft van dit jaar weer beweging in. Ik oriënteer me dus breder, maar wil wel in de publieke sector werkzaam blijven.

Of Werner ten Kate de rit in Giessenlanden zal uitzitten, is dus onzeker. "Maar ik blijf me tot op de laatste dag dat ik hier werkzaam ben volledig inzetten voor Giessenlanden en voor het fusieproces. Van die verantwoordelijkheid ben ik me bewust. Ik ga zeker niet rustig naar het einde freewheelen, maar blijf mijn werk met hart en ziel doen."

Rick den Besten