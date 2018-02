Derde Techniekroute op 21 februari in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op woensdag 21 februari 2017 vindt de derde Techniekroute plaats van Nieuw-Lekkerland. Op 23 mei is het de beurt aan bedrijventerrein Gelkenes.

De eerste editie vorig jaar bleek daar een groot succes. Bij voldoende deelname vindt op 31 maart de eerste Techniekroute in Bleskensgraaf plaats. Bedrijven kunnen zich daar tot eind februari voor aanmelden. Als de derde Techniekroute er komt, kunnen alle Molenwaardse basisschoolleerlingen uit groep 8 deelnemen aan dit evenement.

De Techniekroute heeft goed voet aan de grond gekregen in Molenwaard. Tijdens de route brengen leerlingen van groep 8 in groepjes een bezoek aan 2 lokale technische bedrijven om iets over het bedrijf te horen, te zien maar vooral ook zelf te doen. Wethouder economie, toerisme en organisatie Paul Verschoor: "Prachtig dat we dit jaar weer een Techniekroute in Nieuw-Lekkerland hebben kunnen organiseren, zowel voor de leerlingen als voor de deelnemende bedrijven, leerkrachten en ouders. Dit jaar lukt het zelfs om iets kleinere groepen te maken."

120 leerlingen van groep 8 gaan op bezoek bij twaalf lokale bedrijven. Doel van de Techniekroute is kinderen kennis laten maken met techniek om ze zo enthousiast te maken voor een technisch beroep. Daarnaast willen we de bekendheid met lokale bedrijven vergroten door kinderen een kijkje achter de schermen te geven.

De meeste bedrijven van vorig jaar doen weer mee. Bij elkaar weer een mooie combinatie van verschillende ondernemers. Dit jaar doet JW de Lange BV mee. Leerlingen die naar Korteland gaan, maken kennis met het schildersbedrijf. Vorig jaar was dat het reclamebedrijf van dezelfde ondernemer.

Zelf ervaren

Techniek is overal. Niet alleen bij de bouw van luxe jachten (NMC) of een helikopterdeck (Bayards en Van Rijnsbergen) maar ook in je eigen huis, bijvoorbeeld in de verwarmingsinstallatie (Hol Installatietechniek) en zelfs in je achtertuin (Tegelhandel Boer). De leerlingen krijgen meerdere kanten van techniek te zien en mogen vooral ook zelf aan de slag. Elke groep van elke school gaat naar andere bedrijven zodat het nog leuker is om achteraf elkaars ervaringen te horen.

Wethouder sociaal domein en onderwijs Piet Vat: "Het is echt mooi om te zien wat kinderen ervaren tijdens de Techniekroute. De ondernemers wakkeren enthousiast hun nieuwsgierigheid aan. De praktijk is de beste leerplaats. Prachtig dat we dit jaar wel drie Techniekroutes kunnen organiseren."

Bekendheid met techniek

Elk groepje leerlingen bereidt zelf het bezoek voor door het uitvoeren van een door het bedrijf gemaakte opdracht. Daarnaast moeten de kinderen zich verdiepen in het bedrijf: wat doet het bedrijf, in welke sector is het actief, hoe lang bestaat het bedrijf al etc. Ook worden er vragen bedacht die gesteld kunnen worden tijdens het bezoek. Na afloop van de Techniekroute vindt er in de klas een evaluatie & nabespreking plaats. Scholen en bedrijven hopen zo de kennis over en bekendheid met techniek te vergroten.

Aanmelden voor Techniekroute Bleskensgraaf

Ondernemers in Bleskensgraaf die overwegen mee te doen met de Techniekroute aldaar, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven gemeente Molenwaard, via 06-46884538 of Louisa.broens@gemeentemolenwaard.nl.

Gelijktijdig

Op 21 februari vindt ook de Techniekroute in Alblasserdam plaats.