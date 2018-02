Tweede editie Cultureel Festival Molenwaard: een muzikale ode aan Bertha 2

MOLENWAARD • Muzikaal talent uit de gemeente Molenwaard krijgt een podium tijdens de tweede editie van het Cultureel Festival Molenwaard. De lat ligt hoog, deelnemers moeten vooraf auditie doen. Maar er is ook een open podium.

Een vreemde kop boven dit artikel, zult u misschien denken. Maar de organisatoren van het Cultureel Festival Molenwaard zetten de tweede editie in het teken van een plattelandsicoon: de koe. Bertha 2 zal op 30 en 31 augustus en 1 september dan ook een centrale rol vervullen.

Dat initiatiefnemers Bart Toonen uit Waal en Rijkus Krabbendam uit Nieuwpoort daar een originele en verrassende invulling aan zullen geven, is hen wel toevertrouwd. Met het eerste Cultureel Festival Molenwaard lieten ze al zien een meerdaags festival met hoogwaardig toneel, professioneel licht en geluid neer te kunnen zetten. "De lat ligt dit jaar nog hoger", benadrukken ze. "Na toneel hebben we gekozen voor muziek als thema. We willen laten zien en horen welk muzikaal talent er in onze gemeente is. Het niveau dat we gaan bieden zal hoger zijn dan we in Molenwaard gewend zijn."

Zingende zaag

Om dit niveau te garanderen, vinden eind februari en begin maart audities plaats. "Iedereen die vindt dat hij of zij bovengemiddeld een muziekinstrument bespeelt of zingt, kan zich via info@cultureelfestivalmolenwaard.nl aanmelden. Wat iemand doet, maakt niet uit. Van gitaar en piano tot triangel en zingende zaag, het kan allemaal. Met degenen die geselecteerd worden, stellen we een muzikale voorstelling samen."

Maar ook voor de 'minder getalenteerden' is er plek. "Op zaterdagmiddag is er een open podium waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om zich te laten zien en horen. Dat is nadrukkelijk geen competitie." De tweede editie van Cultureel Festival Molenwaard gaat plaatsvinden in Bleskensgraaf. De exacte locatie is nog niet bekend. "Het wordt in ieder geval een zaal waarin vierhonderd mensen kunnen."

Vliegende koe

En om nog even terug te komen op Bertha 2: ergens in het festival komt ook een vliegende koe langs. "Hoe we dat gaan doen, dat zullen de bezoekers vanzelf zien. Één ding is zeker: het wordt extraordinair. Die toon hebben we vorig jaar gezet en dat zetten we met een nieuw spektakel voort."

Geurt Mouthaan