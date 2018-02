Talentenveiling in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In gebouw Beréa in Oud-Alblas vindt vrijdag 9 februari een talentenveiling plaats. De opbrengst is bestemd voor de zendingsexpeditie die Demy Bijkerk (17) en Lisanne de Jong (18), beiden uit Oud-Alblas, later dit jaar gaan maken.

Tijdens de veiling komen diverse kavels aan bod, van een stukje varen over de Alblas, lasergamen, het bakken van een taart, een poetsbeurt van de auto tot een paar uur klussen door een professionele vakman.

Ze hebben er zin in, laten Demy en Lisanne weten. In verband met een zendingsexpeditie naar Thailand, hebben de twee intussen de nodige acties op touw gezet. "In maart willen we een Thaise maaltijd organiseren en vrijdag is er dus een talentenveiling."

Aanbieden

Via de plaatselijke zendingscommissie kwamen Demy en Lisanne op het spoor van de reis die de Gereformeerde Zendingsbond komende zomer organiseert. "Tijdens de reis, die zo'n twee weken duurt, zullen we ervaren wat het begrip 'zending' in de praktijk betekent, met in totaal vijftien jongeren uit een aantal kerkelijke gemeenten. Dat is uiteraard een kostbare zaak. Daarom zijn we ontzettend blij dat zoveel mensen een talent willen aanbieden."

Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar aan de Schoolstraat 18.