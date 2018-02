Bedrijven Gelkenes lokken scholieren

GROOT-AMMERS • Vijf docenten, twee decanen en vmbo-locatiedirecteur Leen Prins van het Schoonhovens College brachten maandag een bezoek aan bedrijven op industriepark Gelkenes in Groot-Ammers om de banden te verstevigen.

Ze bezichtigden enkele innovatieve metaalbedrijven die van alle markten thuis zijn. Het mag dan ook geen verwondering heten dat Packland, Mourik en Vlot Staal voor hun specialismen naarstig op zoek zijn naar (jonge) werknemers. Het Schoonhovens College wil daar een rol in spelen en leerlingen via stages en rondleidingen kennis te laten maken met de beroepspraktijk. "Het was een leerzame en nuttige middag", stelt Leen Prins. ,,Je ziet nu eens met eigen ogen hoeveel parels zich in de Alblasserwaard bevinden."

De betrokken bedrijven zouden zich graag over gemotiveerde jongeren ontfermen. Vergrijzing en werkdruk nopen tot actie. "Diverse vacatures zijn nauwelijks te vervullen, terwijl de economie op volle toeren draait", zegt Erwin Gerwig, eigenaar van Packland en secretaris van het industrieschap Gelkenes.

Zijn onderneming, die wordt geleid door directeur Chris van Dam, is een nichespeler in de verpakkingsindustrie voor verf-, kit- en chemische producten. Multinationals als Akzo Nobel, Bayer en Henkel doen regelmatig een beroep op dit vindingrijke bedrijf uit Groot-Ammers. "Productielijnen worden steeds op maat gemaakt en soms bij buitenlandse klanten geïnstalleerd. En dan kan het zomaar voorkomen dat een stagiair een keer mee gaat", zegt Gerwig. "We waaieren uit over de hele wereld. Maar ook in deze werkplaats kan je je uitleven. Voor leerlingen is hier altijd wat te doen. We hebben alle disciplines in huis". Om techniek te promoten komen de groepen 7 en 8 van 13 basisscholen uit de Alblasserwaard naar de Ambachtsweg 4 om kennis te maken.

Wereldspeler

Datzelfde doel staat Mourik voor ogen, meldt werkplaatschef Vas Kortleve van de constructieafdeling. Bouw & infra, industriële services, catalyst handling, milieutechniek en projectontwikkeling behoren tot de belangrijkste activiteiten. Het spreekt voor zich dat deze wereldspeler talloze vacatures telt en voortdurend naar de toekomst kijkt.

"Voor alle onderdelen zoeken we mensen met een positieve werkhouding. Als je tot de familie behoort, is veel mogelijk. Bij Mourik zoeken we graag uit waar hun talenten liggen. Daarom mogen jongeren hier volop snuffelen. Ons dienstenpakket is zo veelzijdig dat er voor een ieder passend werk of een opleiding te vinden is."

Vlot Staal maakt geen eigen producten, maar levert op aanvraag. Daar kunnen flinke opdrachten bij zitten, zoals recent staalwerk voor een platform. "Met lassen, robotlassen en metaalbewerking kunnen we snel en flexibel schakelen. Regelmatig werken we samen met andere bedrijven op industriepark Gelkenes om een optimaal resultaat te behalen."

Vlot Staal levert staal aan de petrochemie, kranenbouw en offshore, maar bijvoorbeeld ook aan kaashandel H Bouter, die geregeld kaasboxen afneemt. Vlot Staal beschikt over zes lasrobots om hoogwaardig staalwerk – met uiterste precisie vervaardigd – te kunnen leveren.

"Daar waren we vroeg mee. Sommigen waren bang voor robots vanwege de werkgelegenheid, maar deze ontwikkeling was niet te stuiten", meent Gerrit Vlot.