Al bijna 300 deelnemers voor Rabobank Clubkas Campagne

REGIO • Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden organiseert dit jaar voor de zesde keer de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen uit de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden kunnen zich tot en met 12 maart inschrijven. Al bijna 300 clubs hebben zich ingeschreven. Uiteindelijk verwacht de Rabobank ruim 500 deelnemers uit de hele regio.

De Rabobank Clubkas Campagne is een jaarlijkse actie van de Rabobank. Ook andere lokale Rabobanken in de regio organiseren de campagne. De Rabobankleden krijgen elk vijf stemmen die ze mogen uitdelen aan hun favoriete club. Dit kan een mooi geldbedrag opleveren want er is 100.000 euro te verdelen. Leden kunnen stemmen op de clubs die in hun eigen regio actief zijn.

Sponsorevent

De verenigingen en stichtingen krijgen de stemmen niet voor niks. De Rabobank helpt de deelnemers bij het promoten van hun club. Tijdens een sponsorevent op 21 februari kunnen clubs inspiratie opdoen en krijgen ze tips voor hun clubkascampagne. Daarnaast vertelt waterpolocoach Robin van Galen inspirerend over de weg naar Olympisch Goud. Sponsorrelaties van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kunnen zich aanmelden via https://sites.rabobank.nl/av/sponsorevent.

Waardering

Martijn Spijk, directievoorzitter van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden: "Op het gebied van cultuur, sport en maatschappij leveren wij graag een bijdrage. Deze campagne wordt elk jaar heel goed gewaardeerd. De Rabobank Clubkas Campagne versterkt de verbinding tussen de lokale vrijwilligers van verenigingen en stichtingen en onze leden."

Verenigingen en stichtingen die actief zijn in het werkgebied van de bank én klant zijn bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en voldoen aan de voorwaarden kunnen zich tot en met 12 maart inschrijven via www.rabobank.nl/av.