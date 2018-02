Eerste editie van Molenwaard Kookt! in Hof van Ammers

GROOT-AMMERS • In de Hof van Ammers te Groot-Ammers vindt donderdag 1 maart de eerste editie van de nieuwe activiteit Molenwaard Kookt! plaats.

Centraal daarbij staan koken, eten en ontmoeten. Deelnemers kunnen les krijgen van een ervaren chefkok tijdens de kookworkshop. Het resutaat wordt opgegeten en de maaltijd wordt gedeeld met de bezoekers van het Huis van de Waard in de Hof van Ammers.

Deelname is gratis, maar belangstellenden moeten zich wel vooraf inschrijven. Dat is mogelijk via sms of app, via het nummer 06-46602813. De aanvang van Molenwaard Kookt! is 15.30 uur, de maaltijd gaat rond 18.00 uur van start.