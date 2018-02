Met Pit organiseert kaartmarathon in Lexmond

LEXMOND • De in september 2017 in Lexmond opgerichte klaverjasvereniging Met Pit organiseert op zaterdag 3 maart een kaartmarathon.

Hoewel er onlangs in het nieuws een bericht verscheen dat landelijk het aantal klaverjassers daalt, is in Lexmond het tegenovergestelde een feit, vertelt Jan Verweij van Met Pit. "Het geeft aan dat er een grote behoefte is om een avond in de maand gezellig een kaartje te leggen in een ontspannen sfeer."

Sinds de oprichting, een half jaar geleden, zijn er al meer dan 40 leden ingeschreven en komen er nog maandelijks nieuwe leden bij. Eén keer per maand wordt op een vrijdagavond gekaart. Jaarlijks organiseert de vereniging ook een aparte oudejaarsdrive en een paasdrive. Per seizoen worden 11 kaartavonden georganiseerd en voor de winnaar staat er een wisselbeker klaar. Voor de eindstand tellen de beste zes avonden, zodat iedereen die af en toe een avond moet missen ook kans maakt op de overwinning.

Er worden op zaterdag 3 maart vijftien bomen gespeeld in vijf rondes. Om 10.00 uur is de start, de prijsuitreiking is om 20.30 uur gepland. De organisatie zorgt voor een lunch en drankje. Vooraf inschrijven is vereist, de inschrijfkosten voor de marathon zijn 15 euro. Opgeven kan bij Jan Verweij via 06-41304532 of j.j.h.verweij@kpnmail.nl.

"We hopen op een grote opkomst zodat we er een jaarlijks terugkerend evenement van kunnen maken. De eerstvolgende reguliere kaartavond is op vrijdag 16 februari aanstaande. Wel altijd vooraf opgeven in verband met het gehanteerde systeem."

De klaverjasvereniging komt bij elkaar in de sfeervolle foyer van Huis Het Bosch. Op de achtergrond is er een gezellig muziekje te horen en tijdens het kaarten wordt er ook nog voor een hapje gezorgd.