Ontspannen sfeer bij jubileumeditie Alblasserwaard On Stage

SLIEDRECHT • In zalencentrum De Lockhorst te Sliedrecht vond maandagmiddag de vijfde editie van Alblasserwaard On Stage plaats. Leerlingen van vmbo-scholen uit de regio en hun docenten gingen daar op zoek naar een match met bedrijven en instellingen.

Wat Louisa Broens, accountmanager Bedrijven bij de gemeente Molenwaard en één van de drijvende krachten achter Alblasserwaard On Stage, het meest opviel bij de jubileumeditie? "De ontspannen sfeer", vat ze samen. "Het binnenkomen over de rode loper en het applaus dat de leerlingen krijgen, is echt een boost voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast loopt het steeds meer als een geoliede machine. Voor de leerkrachten was het de tweede keer; ook bij hen ging het al veel soepeler dan vorig jaar, toen het echt nog wennen was."

Alblasserwaard On Stage is één van de negentien On Stage-projecten in Nederland, positieve podia waar leerlingen zich kunnen oriënteren op hun beroepskeuze. In De Lockhorst gingen leerlingen en docenten op zoek naar een onderneming uit de regio waarmee ze een match konden maken. Op 15 februari volgt er een doedag, waarbij zij een dagdeel meelopen in het bedrijf. "Want uiteindelijk merk je in de praktijk pas echt of een beroep iets voor je is", knikt Louisa.

Vacatures

Het aantal vacatures is in het afgelopen jaar sterk afgenomen in de Alblasserwaard. Dat de behoefte aan nieuwe medewerkers groot is, merken ze ook tijdens Alblasserwaard On Stage. "Met name in de techniek is er heel veel vraag. Van één van de scholen hoorde ik dat geen enkele leerling die de opleiding heeft afgerond zonder baan de schoolbanken achter zich laat. Zo'n kennismaking tijdens Alblasserwaard On Stage is voor zowel bedrijven als leerlingen dus heel belangrijk."

"Van de deelnemers aan de eerste editie van On Stage, elf jaar geleden, werkt 25 procent nu bij het bedrijf waar ze een doedag hadden. Dat geeft wel aan wat voor een impact het heeft. Leuk is trouwens ook dat we dit jaar voor het eerst een voormalige leerling hadden, die nu als professioneel rapper en danser als ondernemer aanwezig was."



