Geen archeologische belemmeringen in Noordeloos voor Waterschap

NOORDELOOS • Waterschap Rivierenland is tijdens een vooronderzoek naar mogelijke archeologische voorwerpen bij de kade (Het Laantje) in Noordeloos niets bijzonders tegengekomen.

Dat meldt het Waterschap. Op de locatie, waar in het najaar de kade versterkt wordt, stond tot het jaar 1968 het 'Slot in het Laantje'.

Het Slot maakte deel uit van de de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. In 1964 overleed ambachtsvrouwe mevrouw M.J.Veder-van Hoboken en daarmee kwam er een einde aan het voorbestaan van de ongedeelde bezittingen van de ambachtsheerlijkheid. Haar erfgenamen gaven de voorkeur aan geld boven materiële eigendommen dus werden Het Slot, boerderijen en landerijen verkocht. De laatste twee zijn tot op de dag van vandaag in stand gebleven Het Slot was een ander lot beschoren. Het herenhuis, zoals het ook werd genoemd, werd in de toenmalige vorm gebouwd in het de eerste helft van de negentiende eeuw.

"De afbraak van Het Slot in 1968 gaf geen aanleiding voor voorafgaande protesten", herinnert Henk Bovekerk zich. De gepensioneerde journalist uit Noordeloos vraagt aandacht voor de historie van het slot.

In het najaar van 2018 en in de eerste helft van 2019 worden over 500 meter werkzaamheden uitgevoerd om de kade (Het Laantje) te versterken en te laten voldoen aan de eisen. Dit wordt gedaan onder supervisie van het Waterschap Rivierenland, eigenaar van de dijken, kaden en wateren in een wijde regio. Bij dat karwei zouden mogelijk archeologische vondsten gedaan kunnen worden.

"We hebben inmiddels al onderzoek gedaan", meldt een woordvoerster van Waterschap Rivierenland. De oude tekeningen werden erbij gepakt en er is een veldonderzoek gedaan. "Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen belemmerende factoren zijn; er kan gewerkt worden."

Tijdens het veldonderzoek zijn er 'wat dingen' gevonden, maar niets spraakmakends. "Tijdens de werkzaamheden zullen we uiteraard goed opletten of we wat tegenkomen, maar het is niet nodig om met speciaal materieel te werken of archeologen nog meer vooronderzoek te laten doen."