Leerbroeker vast voor bezit en verspreiden kinderporno

LEERBROEK • Een 56-jarige man uit Leerbroek, die wordt verdacht van het verspreiden en bezit van kinderporno, moet tbs met voorwaarden opgelegd krijgen. Dat adviseren een psychiater en een psycholoog die de verdachte in opdracht van justitie hebben onderzocht. De Leerbroeker moet medio mei terecht staan.

De strafzaak tegen de man zou maandag eigenlijk al inhoudelijk worden behandeld, maar de Utrechtse rechtbank stelde de zaak op het laatste moment uit omdat de reclassering eerst nog moet onderzoeken welke voorwaarden er aan de eventuele tbs-behandeling gekoppeld moeten worden. Het zogeheten 'maatregelenrapport' is pas begin mei gereed. De reclassering onderzoekt onder meer welke behandelingen nodig zijn en bij welke kliniek dat dan het beste kan gebeuren.

De rechtbank constateerde "met spijt" dat de inhoudelijke behandeling lang op zich laat wachten, maar zag geen mogelijkheid om de zaak te bespoedigen. "Het moet natuurlijk wel een zorgvuldig rapport worden", aldus de rechter. De Leerbroeker werd eind oktober aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Volgens het openbaar ministerie heeft de man van maart 2014 tot oktober 2017 kinderporno verspreid, aangeboden, verworven of in bezit gehad.

Omdat de zaak niet inhoudelijk werd besproken, bleef maandag in de rechtszaal onbesproken hoe justitie de verdachte op het spoor is gekomen. Wel bleek dat hij al eens eerder is veroordeeld en dat hij nog in een proeftijd liep van een oude voorwaardelijke celstraf van tien maanden. Die dreigt hij alsnog te moeten gaan uitzitten. De officier van justitie zal daartoe een vordering indienen bij de inhoudelijke behandeling op maandag 14 mei. De Leerbroeker blijft voorlopig in de cel. Zijn raadsvrouw diende maandag geen verzoek in om de man vrij te krijgen en de rechtbank zag zelf ook geen reden om de voorlopige hechtenis te schorsen of op te heffen.

Juridisch Persbureau Utrecht