Perudag in Ottoland goed voor ruim 3000 euro

OTTOLAND • De Perudag in gebouw De Bogerd in Ottoland bracht zaterdag 3050 euro op.

De actiedag was een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers uit de gereformeerde kerk en de hervormde kerk van Ottoland. Daarnaast heeft Wellantcollege De Bossekamp met een groep leerlingen voor de verkoop van zelfgebakken taarten en boeketten gezorgd. De opbrengst gaat naar Stichting Shailoh van Jordi en Ria Bosch in Lima, Peru. Zij zetten zich in voor straatkinderen in Lima.