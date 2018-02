SeniorenWelzijn Brandwijk-Molenaarsgraaf-Wijngaarden zoekt stemmen

MOLENAARSGRAAF • De Stichting SeniorenWelzijn Brandwijk-Molenaarsgraaf-Wijngaarden viert in oktober ditjaar haar 50 jarig jubileum en daar is geld voor nodig.

De ING-aktie Help Nederland Vooruit kan hierbij helpen. Iedereen die dat wil, kan tot en met 11 februari een stem uitbrengen via e-mail. Dit kan op de website www.helpnederlandvooruit.nl. Om een donatie te verkrijgen van het ING Nederland Fonds is het van belang dat er zoveel mogelijk stemmen verzameld worden.

Met deze stemmen probeert Stichting SeniorenWelzijn Brandwijk-Molenaarsgraaf-Wijngaarden maximaal 5000 euro bijeen te brengen om onze bezoekende senioren een geweldige bustocht te bezorgen en een buffet met alles erop en eraan en een mooie receptie voor hen en alle oud bestuursleden en belanghebbenden.

Op de website www.helpnederlandvooruit.nl moet er op Help Nederland Vooruit-Ing-Over de ING gedrukt worden. Bij Zoek een initiatief moet de postcode 2974 ingevuld worden (en 'Ga'). Hierna volgen instructies en moet er op de rechtse foto gedrukt worden.

Bijna alle senioren uit de bovengenoemde plaatsen krijgen jaarlijks een programmaboekje en zijn erbij op de eerste dinsdag van de maand in De Schommel te Molenaarsgraaf.